Directivos de la escuela La Salle piden solución a los constantes cortes de luz

A pocos días para el regreso a clases, directivos de la escuela 392 “San Juan Bautista de La Salle” reclaman a las autoridades que den solución a los constantes cortes de luz que sufre la institución. Desde la Secretaría de Infraestructura del Ministerio de Educación explicaron la causa de los cortes y adelantaron que en los próximos meses iniciará la remodelación del edificio.

“Estamos sin luz al inicio de clases. Con las inscripciones y con la documentación que hay que presentar, se nos agrava todo”, contó Nilda Lucila Valdéz, vicedirectora del nivel primario del establecimiento de barrio Malvinas.

La directiva explicó que si bien desde la institución realizan las gestiones correspondientes, y desde Educación envían el personal técnico para que revise el desperfecto, “se soluciona en el momento por algunas horas, luego se corta, y hay que estar constantemente haciendo las gestiones”.

“Nos dicen que las conexiones que tiene el edificio no dan abasto para la población que tiene la escuela”, contó Valdéz y aseguró que “las soluciones que nos van dando son precarias”. “No se quiere instalar un nuevo cableado porque la escuela va a entrar en refacción, pero hasta eso tenemos que sufrir estos cortes que nos perjudican”, señaló.

Al momento de realizar la entrevista el edificio ya contaba nuevamente con energía eléctrica, pero según contó la vicedirectora, llevaban ya una semana sin luz por lo que muchas de las notas que debían presentar al Ministerio las debían realizar de forma manuscrita.

En cuanto a si iniciarán o no las clases este primero de marzo, Valdéz indicó que “tenemos que recibir a los niños con o sin luz”, y remarcó que a pesar de los inconvenientes, los alumnos no están expuestos a ningún peligro de electrocución. Sin embargo advirtió que “si las condiciones no están dadas, no se inician las clases”.

LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

Nuestro medio entrevistó a la responsable de abordar las problemáticas de los edificios escolares, la arquitecta Victoria Martínez de Fascio, secretaria de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación.

La funcionaria resaltó que muchos de los edificios de las instituciones educativas de la provincia son antiguos y que por esa razón, las tareas que se realizan “tienen que ser un poco más profundas que los arreglos que se vienen haciendo”.

En particular sobre la escuela La Salle, indicó que sí estuvieron informados sobre el corte de energía y explicó que se debió a una “sobrecarga de una de las líneas”. “Se habían instalado computadoras en una de las líneas y se sobrecargó”, detalló.

En relación a las refacciones que se realizarán en la institución, Martínez Fasio, indicó que se realizarán en el marco del programa BCIE, que es parte del Promace, con el que se construyen escuelas nuevas y también se llevan adelante refacciones y remodelaciones integrales.

“Ya fue licitada el año pasado y seguramente entre abril y mayo se estaría dando inicio a las obras de refacción integral, que tiene como premisa la parte eléctrica, la recuperación de todos los núcleos sanitarios y las cubiertas, que son las que más van sufriendo el deterioro con el paso del tiempo”, explicó.