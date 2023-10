Disminuyó la atención en los consultorios odontológicos en Jujuy por la situación económica

Carolina Melián, presidente el Círculo Odontológico de Jujuy dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó que la situación en “ el desarrollo de su profesión es crítica por la falta de insumos, por sus altos costos y por una falta de actualización de los valores de los aranceles que pagan las obras sociales y las prepagas, como el pago diferido que realiza" que se ve perjudicado por la inflación.

Indicó, que como consecuencia de estas problemáticas , la atención en los consultorios disminuyó “pero se siguen realizando en los consultorios particulares, y en el sector público”. Fundamentó, que a pesar de la economía y los costos “los pacientes pagan un porcentaje de lo que es su tratamiento odontológico”, pero en menor medida.

Por su parte, el Director Provincial de Odontología, Christian Amerise indicó que los proveedores no quieren brindar presupuestos, no se presentan a licitaciones y “es una realidad que no excede la de otras profesiones, o de otros rubros de sector comercial”.

“Para manejar esta situación, trabajamos con el área contable del Ministerio de Salud con anticipación para tener un abastecimiento de anestesia, guantes descartables, agujas descartables para cubrirnos y que no falte lo más esencial, así que estamos cubiertos”.

Aumentaron las demandas de atenciones en los hospitales de Jujuy por el incremento en las prepagas

La situación económica que atraviesa el país golpea todos los ámbitos de la vida cotidiana. Uno de los más afectados es el de la salud en cuanto a la medicina privada, prepagas y prestadores de servicios de salud.

Los aumentos constantes que se registran, provocaron que cientos de afiliados decidieran dejar de contratar el servicio y optar por la atención en el sistema de salud público. En Jujuy, el panorama se ve reflejado en las puertas de los hospitales y centros de salud.

El hospital Carlos Snopek ubicado en el barrio Alto Comedero, es una de las instituciones que registra un considerable incremento en la demanda de atenciones . Desde el hospital, indicaron a Canal 7 que el incremento de la demanda se debe al aumento de las prepagas por lo que muchos decidieron dejar de pagarlas y recurrir a la atención pública.

Esta situación genera demoras, largas filas y varias horas de espera, pero la atención es garantizada para todos aquellos que llegan hasta dicho nosocomio. Cerca de las 6 de la mañana, la fila ya cuenta con más de 100 personas que esperan poder conseguir un turno para las diferentes especialidades.

Cada especialidad cuenta con un límite de turnos diarios por lo que, si no llegan a conseguir un turno para el día, se debe volver al siguiente.

Cabe resaltar que el hospital Snopek se volvió fundamental ya que recibe pacientes de Alto Comedero, Los Alisos, Palpalá, Perico, entre otros.