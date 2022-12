Editorial: hay que valorar los hechos y confiar en la democracia

Guillermo Jenefes dio inicio a una nueva emisión de Detrás de las Noticias con el análisis de los hechos más relevantes a nivel político y social del país durante la última semana.

“Vamos a destacar el triunfo de Argentina contra Países Bajos, el que todos sufrimos”, inició indicando y agregó: “esta victoria, como las que viene teniendo la Selección argentina, nos trae a la cabeza las palabras ilusión, fe, confianza, alegría y equipo, el trabajar para que nuestra Selección siga avanzando y mañana tenga un triunfo frente a Croacia”.

“Si hacemos un paralelo, en el orden económico, social y político, de acuerdo a distintas encuestas que he tenido a la vista y he podido leer, las palabras que surgen son desconfianza, desesperanza, falta de fe, corrupción, la necesidad de mejor educación y la inseguridad”, planteó y concluyó: “esto me lleva a reiterar que hay un total divorcio entre la clase política, los partidos y la gente”.

Siguiendo esa reflexión, el ex vicegobernador se refirió a los comicios del próximo año. “Quiero destacar que en el año 2023 vamos a elegir candidatos a todos los cargos, desde presidente; gobernador; senadores; diputados nacionales y provinciales; intendente; concejales y comisionados”, recapituló. Y en ese sentido, sostuvo: “hay claramente dos propuestas y el que vota le debe exigir a cada candidato que explique qué es lo que va a hacer, que no les mienta y que lo hagan”.

A continuación, expuso que “por un lado tenemos a aquellos que quieren más populismo, más empleo estatal, más leyes laborales que por las protecciones que dan restrinjan el empleo privado. Más retenciones a las exportaciones y trabas a las importaciones”.

“Quiero que los jujeños y las jujeñas les consulten a quienes militan estas posiciones cómo salimos de la crisis económica, política y social de Argentina con todas estas alternativas”, dijo.

En contrapartida, “por el otro lado están aquellos que son más liberales, que quieren más exportación, menos retenciones, más importaciones para fortalecer la industria nacional. Buscan achicar el Estado, reducir el déficit público -que significa gastar lo que tenemos-, menos emisión monetaria y menos cepo al dólar”. Y “a ellos también hay que preguntarles cómo se hace todo eso sin producir una grave crisis económica y social en Argentina”.

CONDENA A LA VICEPRESIDENTA

Como segundo eje, Jenefes se refirió a la condena contra la vicepresidenta. “La semana pasada se dictó en los tribunales de Comodoro Py una sentencia en contra de Cristina Fernández de Kirchner, del empresario Lázaro Báez y otros funcionarios”, recapituló y agregó que a la vice se la condenó “a 6 años por administración fraudulenta, inhabilitación total para ejercer cargos públicos de por vida y una indemnización de casi 89 mil millones de pesos por daños provocados en los delitos que se imputan”.

A continuación, el presentador de Detrás de las Noticias remarcó que “el tribunal de Comodoro Py ha dictado una sentencia de primera instancia, una sentencia que puede ser recurrida, primero en el tribunal de Casación Penal y luego a la Corte Suprema de Justicia, que dictará la sentencia definitiva y determinará la existencia o no de los hechos en una sentencia firme con autoridad de cosa juzgada”.

Jenefes destacó que “es un hecho que en este tema existen opiniones diversas, dichas por politólogos, comentaristas políticos y por la gente”. Dentro de esos grupos, “unos dicen que dentro de la ley todo, que quien ha violado la ley debe cumplir con sus consecuencias y que lo resuelto por Comodoro Py es una sentencia basada en los hechos y el derecho de la causa. Otros dicen que es una persecución política, una causa inventada, que no existe la prueba de los hechos que se imputan”.

El exfuncionario hizo énfasis en que todo lo enunciado “constituyen hechos, expuestos sin tomar posición sobre ninguna opinión”.

En sintonía, remarcó que la condena es “lo dispuesto por el tribunal en la parte resolutiva de la sentencia, porque a los fundamentos no los conocemos, ya que se dijo que en el mes de marzo se van a leer”. Al respecto, indicó que “los fundamentos de la sentencia son lo más importante, señalan qué hecho delictivo se pudo haber cometido y cuáles son las pruebas que lo sostienen”.

“Todo estos son hechos y cuando muchas veces opinamos descalificando o diciendo que la sentencia está ajustada a derecho hay que esperar los considerandos, máxime cuando encuestas de estudios de los 3 poderes que integran la democracia de la República Argentina indican que el Judicial es el poder más desprestigiado en concepto de los encuestados”, apuntó.

En cuanto al proceso legal, Jenefes señaló que “no debemos olvidar que en la República de Brasil Lula fue condenado por el mismo delito de administración fraudulenta provocada por beneficios entregados a empresas contratistas, y que pasó 3 años en prisión y que luego de esos 3 años la Corte de Brasil lo absolvió, anuló los procesos penales y Lula volvió a la política”.

El conductor recordó que hace poco el líder brasilero “fue elegido en una elección bastante dividida el próximo presidente de los brasileros, y eso también constituye un hecho”.

“Todos estos hechos no quieren decir que estoy a favor o en contra de lo que resolvió el tribunal de Comodoro Py, sino que los argentinos debemos tener fe y confianza en la Justicia, en que todos estamos dentro de la ley y que quien incumpla la ley debe ser condenado con todo el peso, máxime cuando se trata de las personas más poderosas de Argentina”, concluyó.