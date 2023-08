Editorial de Jorge Noceti: "La política se hace con la verdad"

Las elecciones primarias de Jujuy , celebradas el 13 de agosto, dejaron un resultado que ha generado perplejidad y asombro en muchos. La victoria de Javier Milei sobre los partidos políticos tradicionales no se alineó con las previsiones de las encuestas, que demostraron fallar en pronosticar elecciones en múltiples ocasiones.

Por otra parte, en la realidad local, la reconstrucción del Partido Justicialista se pone en la agenda. En este sentido, Jorge Noceti como conductor temporal del ciclo televisivo Detrás de las Noticias aseguro que se trata de un proceso al que hay que honrar con la verdad e hizo alusión a las declaraciones de miembros del partido en otros medios de comunicación.

El impacto en Jujuy

En la provincia de Jujuy, el triunfo de Milei ha sido especialmente notable, obteniendo victorias en 13 de los 16 departamentos. Este éxito se ha extendido en gran medida por la Quebrada y Puna, con la excepción de Santa Catalina.

“Milei, que tiene la posibilidad, porque nadie duda que está dentro de los tres tercios de la votación del país, comete una serie de exabruptos que los ponen como si no tuviera la posibilidad de acceder al poder. Es decir, hasta rompe con una teoría de la política que pareciera ser absolutamente irrompible”, sintetizó Noceti en relación a la teoría Baglini.

La confrontación con la prensa y sus comentarios controvertidos sobre el Papa Francisco han generado debate y preocupación sobre su viabilidad como líder político.

“La Asamblea de Periodistas ha tenido que salir a contestarle a Milei para decirle que sus declaraciones no son las que construyen democracia y ciudadanía. Pero me ha llamado más la atención todavía la virulencia con la cual Milei atacó al Papa Francisco”, introdujo en torno a su asombro sobre las manifestaciones que tuvo sobre el Sumo Pontífice.

“Nadie es profeta en su tierra y el Papa Francisco, reconozco que aquí en Argentina no posee todas las simpatías. Pero no podemos negar que representa a una institución que además de ser de trascendencia innegable, tiene a su vez una valía a él por sí mismo que no puede ser tratado de esa manera”, esgrimió el conductor del ciclo televisivo.

Triunfalismo prematuro

El anuncio de posibles ministros en un eventual gobierno de Milei antes de las elecciones generales ha sido motivo de críticas.

“Me parece que probarse el traje con tanta antelación es una falta de respeto en la ciudadanía. Y digo que es una falta de respeto porque la ciudadanía todavía no votó. La ciudadanía eligió candidatos para sus partidos para postularle a la sociedad el 22 de octubre”, puntualizó.

Además, Noceti consideró que es esencial considerar el impacto del ausentismo en las elecciones primarias, ya que un pequeño aumento en la participación podría alterar drásticamente los resultados: “El ausentismo en la última elección ha sido de casi 10 millones de electores. Han ido a votar un 65% del padrón. En los pasos del año 2019 han votado para la candidatura al presidente un 74% y más del 80% casi un 81% en las elecciones generales. Si uno extrapola esas cifras y las pone en el padrón de hoy, estamos hablando de 4 millones de votos”

“La política se hace con la verdad”

Noceti también hizo referencia a declaraciones de integrantes del Partido Justicialista en otros medios de comunicación.

Quiero referirme a una cuestión que no puedo dejar pasar por alto porque de alguna manera me involucra, y tiene que ver con algunas declaraciones que han salido en los medios esta semana”, introdujo.

Asimismo, Noceti sintetizó: “El doctor Jenefes, en el editorial de su último programa el lunes de la semana pasada, hizo un balance del resultado de las PASO en Jujuy, y dijo que, a la luz de lo que había sucedido en la candidatura a senadores nacionales, el gran derrotado era el presidente del partido Rubén Rivarola. Dijo también que eso marcaba un fin de ciclo y que debía el Justicialismo ahora iniciar una nueva etapa”

Remarcando la intención de abordar esta temática, Noceti sostuvo: “No voy a descender yo a Guillermo Jenefes, que tiene todas las valías, oportunidades y herramientas para hacerlo. En todo caso, esgrimo como defensa de él solamente las declaraciones del propio Belizán, quien unos años antes, no muchos, decía que el doctor Jenefes con su valía política, su actuación política y su rol de empresario iba a cumplir un excelente papel cuando fue postulado en JEMSE”

Siguiendo esta línea de expresión, aseguro que las palabras de Belizán contienen “poca credibilidad”.

“Desde la objetividad que me dan los papeles que tengo en mi poder, porque fui secretario del bloque de la convención constituyente, hubo una reunión en el seno de la Legislatura de la que tomaron participación los convencionales, las autoridades partidarias, incluyéndolo al actual diputado Rivarola. En esa reunión se discutió cuál iba a ser la estrategia del Partido Justicialista y lo que se definió ahí fue lo que se hizo. Es decir, lo que hicimos los convencionales fue una decisión orgánica del partido tomada por nosotros como convencionales que éramos los responsables de ejecutar pero en la que participaron todos”, preciso.

En torno a esto, Noceti aseguró: “Muchachos, la política se hace con la verdad. Y esto vale para la política partidaria, sindical, empresarial, la que sea. Los papeles sobre la mesa y no escondidos en cajas de seguridad. Esto hay que ponerlo sobre la mesa”

Intentando abordar el tema de la intervención del Partido Justicialista, Noceti sostuvo: “Esperemos que el Partido Justicialista pueda reconstruirse, y sobre todo a partir de la verdad, sin agravios, y con un proceso y un llamado a la verdadera unidad”.