Editorial: el Justicialismo de Jujuy debe sincerarse para determinar qué rumbo seguir

Guillermo Jenefes dio inicio a una nueva emisión de Detrás de las Noticias con su clásico editorial. El conductor del ciclo se refirió a la situación del Justicialismo en Jujuy e hizo un breve repaso en alusión a la importancia de convertir a la provincia en productora de baterías de litio.

En cuanto al primer tema, el ex vicegobernador planteó: “muchos jujeños que dicen que en los editoriales no soy agresivo con relación el gobierno de Gerardo Morales, que parecería un moralista más, y quiero aclarar a muchos justicialistas que en primer lugar estoy hablando como periodista, no como vice presidente segundo del Partido Justicialista”.

“En segundo lugar quiero aclarar que Alberto Fernández y Sergio Massa son los principales socios de Gerardo Morales, por cuanto esa coparticipación extraordinaria que tiene Jujuy y ese trato directo que tiene el gobernador con el presidente y con el ministro de Economía se debe a la habilidad de Morales para llegar al Gobierno nacional, que es de otro signo político y que lo trata como un compañero más”, expuso.

En ese sentido, expresó: “no vengan los justicialistas con críticas”, y aclaró que “el Justicialismo de Jujuy está dividido, está partido y tiene varios sectores: hiperkirchneristas, kirchneristas y moderados”. Ante ese panorama, desarrolló: “entiendo que los argentinos, que los jujeños, no creemos 'ismos', no queremos algún iluminado, sino queremos gente que le hable a la gente y que sepa solucionar los problemas”.

Jenefes destacó que en la actualidad la gran mayoría de los hogares tienen dificultades “para llegar a fin de mes como consecuencia de la hiperinflación, de la desocupación y de la desconfianza en el peso”. Por ello, “si los peronistas no nos ponemos a discutir estos problemas seguramente esa unidad que quiero pregonar a lo largo y ancho de la provincia no se va a hacer una realidad”.

En la misma línea, el exfuncionario reconoció que “si somos sinceros, tocándonos el corazón, veremos que en Jujuy hay un gran sector del Justicalismo que está con Morales, que es el sector de Carlos Haquim, por cuanto nadie va a negar que proviene del Justicialismo y tuvo una larga trayectoria ahí”.

Finalmente, recordó que “en la Legislatura de Jujuy, cuando se tratan leyes que tiene por objetivo apuntalar el crédito o políticas económicas de la provincia el Radicalismo y el Justicialismo racional han votado juntos, por lo tanto a los compañeros les digo: pónganse de acuerdo primero en qué quieren hacer con Jujuy y transmitir para ser competitivos en el 2023”.

LA MATRIZ PRODUCTIVA DE JUJUY

“Brevemente voy a recordar que la semana pasada hablamos de a necesidad e modificar la matriz productiva de la provincia de Jujuy”, recapituló Jenefes y siguió: “dijimos que esa matriz basada en el tabaco, la caña de azúcar y la minería tradicional debía ser reforzada por actividades como el turismo, en donde se debe apostar a vender las bellezas que tiene nuestra provincia y construir emprendimientos turísticos que seguramente van a generar mano de obra genuina a muchos jujeños”.

Avanzando, señaló que “el gran desafío está en el litio, en donde hoy somos productores de materia prima y lo que hay que llegar es a poner un valor agregado de tal manera que podamos construir baterías, y para hacer eso es necesario hacer un gran esfuerzo, no basta el sueño, es necesario tener presente la realidad, que la creación de una fábrica son varios cientos de miles de millones de dólares y es un emprendimiento que Jujuy solo no va a poder hacer, lo va a tener que hacer asociada con Salta y Catamarca, teniendo presente que nos encontramos en un mercado muy reducido”.

Por último, el ex vicegobernador remarcó que “esas baterías no sólo deben salir al Mercosur sino también a China, Estados Unidos y Europa. Y es necesario que todos los jujeños tratemos de apoyar esta posibilidad que va a generar muchas fuentes de trabajo a los jujeños y va a modificar en serio la matriz productiva”.