Editorial: el orden y la paz son obligaciones de todos los gobiernos

En la última emisión del año de Detrás de las Noticias, Guillermo Jenefes analizó los hechos que mayor repercusión e importancia tuvieron en los últimos días para Jujuy y Argentina en su conjunto.

“La Selección argentina salió campeona del mundo ganando su tercera estrella y eso lo hizo a través del esfuerzo, del sacrificio, de la fuerza, del coraje y de trabajo en equipo de un grupo de jugadores y técnicos que nos dieron la alegría a los argentinos”, expresó inicialmente en referencia al triunfo en la Copa del Mundo.

“Es un triunfo del deporte argentino y del fútbol argentino, que no debe ser de ninguna manera utilizado políticamente por ningún partido ni político, porque es una victoria del deporte, del esfuerzo y del trabajo, del coraje de nuestros jugadores”, destacó.

“El segundo hecho importante es la sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia confirmando la sentencia en contra de Milagro Sala a una condena efectiva de 13 años de prisión por asociación ilícita y administración fraudulenta fundamentalmente, en este caso por la causa Pibes Villeros”, recapituló el ex vicegobernador.

“Esta sentencia confirma lo que dictó una sentencia de primera jurisdicción en la provincia de Jujuy y con ello quiero expresar -ya que se habló de que habría una amnistía o conmutación de penas por parte del Presidente- de que esto no puede ocurrir porque la Constitución le permite al Presidente dar amnistía o conmutar pena en delitos de jurisdicción federal y este fue un delito cometido en la jurisdicción de Jujuy. Y es un delito sentenciado por la Justicia de la provincia, por lo que el Presidente no tiene injerencia ni facultades para meterse en lo que resolvió Jujuy”, explicó en cuanto a los cuestionamientos que surgieron.

Por otra parte, Jenefes se refirió a hechos de los cuales fue víctima años atrás. “Debo expresar que mi casa fue atacada más de 4 veces por Milagro Sala. Este canal de televisión que pertenece a mi familia fue atacado en distintas oportunidades y muchas veces los periodistas no podían acceder a las manifestaciones, destrozos y acampes que provocaba Milagro Sala”, expuso.

Seguido, indicó: “en el caso del hotel de la calle Güemes, que también pertenece a mi familia, se asentaban porque al frente se encuentra el Ivuj y los tupaqueros impedían que los pasajeros llegaran al hotel y esto provocaba que muchos huéspedes prefieran otros lugares”.

“A estos hechos los dije públicamente y los dije en privado. Y siendo vicegobernador de la provincia, en reiteradas oportunidades le planteé al gobernador Eduardo Fellner que dejara de apoyar a Milagro Sala y la contestación es que no podía porque tenía protección del Gobierno Nacional”, aseguró el presentador de Detrás de las Noticias.

“Lo planteé en el Congreso de la Nación, donde hubo resoluciones que repudiaban los ataques que se provocaban a mis bienes”, recordó y agregó: “a mi casa la tuve que dejar porque cada vez que atacaban adentro se encontraban mi mujer y mis hijos”.

“Lamentablemente Milagro Sala tuvo la protección del Gobierno de la Nación y el Gobierno de la provincia no tuvo los huevos para poner fin a este tema”, manifestó tajante. “El gobernador Gerardo Morales, bajo el eslogan de paz y orden, logró frente al primer hecho de vandalismo y de desorden que se provocaba en la provincia ordenar la detención que luego se confirmó por otras causas y logramos un orden y una paz necesaria para los jujeños”, indicó.

En ese sentido, Jenefes consideró que “esa paz y orden no es de un gobierno y un partido, sino obligación de todos los partidos. No deben volver a ocurrir hechos como los que ocurrieron en el pasado. No deben existir dirigentes que tras el caos, la violencia y la extorsión pretenden obtener algún beneficio. Esa no es la provincia ni la República Argentina que queremos”.

“Queremos una Argentina en paz y en orden de tal manera de que todos podamos llegar a nuestros trabajos en orden, sin agresiones. Y que nuestros bienes sean cuidados”, expresó. “Se quemaba la Casa de Gobierno y se afectaba el Salón de la Bandera. Estos hechos nunca más deben ocurrir en Jujuy”, apuntó.

Por último, Jenefes planteó que ante los repetidos ataques que sufrió nunca se recibió, tanto de manera personal como para los trabajadores de los lugares que eran afectados, “ningún llamado de preocupación por lo que ocurrió, porque el pueblo de Jujuy fue totalmente indiferente a los atropellos que se producían en nuestra provincia”.