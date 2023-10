El 33% de las estaciones de servicio de San Salvador de Jujuy tienen faltante de nafta súper

Esta semana, las estaciones de servicio de la capital jujeña registran faltante de nafta súper a raíz de diversos motivos lo que generó un gran problema en el consumidor que no conseguía combustible.

Luciano Tula, director de Defensa del Consumidor dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó que tomaron intervención a raíz de la oferta del combustible que afecta al público por lo que pueden realizar actas en caso de ver un perjuicio.

“En esta semana estuvimos al tanto de la problemática social y de los relevamientos que hicimos, en realidad es un 33% las estaciones de servicio que no brindan nafta súper ”, confirmó Tula.

Explicó, que algunos de los motivos que les relataron fue que el camión con el combustible no había llegado o “el dueño no quería vender ese tipo de nafta”, pero al realizar la oferta de combustible y no contar con ello “hay una violación a la oferta y una violación al derecho de la información que tiene el usuario, por lo que se labró el acta correspondiente en relación al incumplimiento del artículo 7" a varias estaciones.

El director de Defensa del Consumidor, relató que luego de realizar diversas actas “en el relevamiento que hicimos las estaciones de servicio que no contaban con la nafta, y hoy ya lo tienen. Hacemos un acta de infracción donde le damos a la empresa la posibilidad que nos brinde información y el derecho de defensa".

Cómo realizar denuncias

Puede realizar consultas presenciales en las oficinas de Defensa del Consumidor en calle San Martín N°1112 por la mañana y tarde horario corrido. Mientras que en la localidad de San Pedro en calle Alvear N°441 y en Libertador General San Martín en calle Victoria N°217 solo por la mañana

Pueden comunicarse al 3885848322 para cualquier tipo de información.