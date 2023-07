El 39% de los maestros de nivel inicial y primario está adherido al paro docente en Jujuy

Los docentes de nivel inicial y primario continúan con paro por tiempo indeterminado tras el congreso provincial que realizó la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) en donde rechazaron la última propuesta salarial del Gobierno de Jujuy.

Verónica Poggio, jefa Recursos Humanos del Ministerio de Educación habló en “La Primera Hora” de AM630 y explicó que a pesar de que los maestros siguen de paro solo “ hay una adhesión del 39%, tenemos un porcentaje alto de presencialidad, estamos cerca del 54% y hay otras ausencias por cuestiones de salud o por cortes de ruta en un 6,7% ”.

“Las exposiciones pueden hacerlo presencialmente o vía online y lo pueden remitir en forma personal al área o por correo electrónico a [email protected] en formato PDF", aclaró Poggio y destacó que los profesores deben tramitarlo diariamente según los días que le corresponde trabajar.

La jefa de Recursos Humanos, aclaró que al presentar la exposición los docentes “no pierden el presentismo porque se justifica que quisiste ir a trabajar, pero por cuestiones de público conocimiento no llegaste".

Continúa el paro de Adep en Jujuy: "Rechazamos el descuento de los días de huelga"

Al cumplirse este 5 de julio un mes del inicio del paro docente en Jujuy, la situación con la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) aún no se destraba.

Gabriel Jaúregui, miembro de comisión directiva del gremio, dijo en diálogo con Canal 7 que en el pasado congreso definieron que las medidas continúan por tiempo indeterminado y rechazan al descuento de los días de paro que comunicó el Gobierno, “se aceptaron los puntos como del incremento de las horas cátedras del nivel inicial, primario y especial, pero estamos en desacuerdo con el descuento de los días porque este paro ha sido reconocido como un reclamo legítimo”.

“Más allá de que quiera hacer el descuento de manera fragmentada no lo vamos a permitir, y pretendemos continuar trabajando con los colegas en unidad. Lo que más queremos es volver a las aulas con los alumnos”, agregó.

Consultado sobre la solución para que se levante la medida, Jauregui explicó, “se nos tiene que pagar lo que corresponde, se ha incrementado el ofrecimiento que llega al 80% en varios aspectos, pero hay falta de voluntad de diálogo en una discusión donde no sólo un sector se debe hacer cargo".

"Vamos a esperar que nos vuelvan a convocar para destrabar este conflicto”, cerró.

Jujuy: el Gobierno ofreció mejorar conceptos a los docentes de nivel inicial, primario y especial

El último viernes, volvieron a reunirse miembros de Adep y el Gobierno provincial para destrabar el paro docente en Jujuy.

Silvia Vélez, la secretaria general del sindicato, luego de la misma informó a los docentes cuáles eran las mejoras ofrecidas para nivel primario y especial.

“El gobierno respondió a la imposibilidad de la solicitud de un básico de 200 mil pesos en esta reunión, de modo que el pedido se volverá a presentar en la próxima reunión paritaria del 13 de julio. Sin embargo, teniendo en cuenta la postergación de muchos años de un histórico reclamo de todos los niveles sobre el valor del cargo docente", donde el Gobierno se comprometió a:

Llevar el cargo de de maestro especial equivalente hoy a 12 horas cátedra a 15 horas.

Llevar el cargo de maestro de nivel inicial y primario equivalente hoy de 15 horas cátedra a 18 horas.

Descontarán de manera "fragmentada" los días de paro a los docentes de Jujuy

En la reunión del viernes entre la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) y miembros del Gobierno Provincial para destrabar el conflicto que lleva más de tres semanas en Jujuy , indicaron que se les descontará los días de paro a aquellos docentes que no volvieron a las aulas.

Silvia Vélez, la secretaria general del sindicato, mencionó, “el Gobierno ratificó el comunicado del 22 de junio que a los docentes que regresen a las aulas no se les descontaban los días de paro niel presentismo y se les abonará el salario de junio con la nueva propuesta salarial”, y agregó, “también se comprometió a a analizar el descuento fragmentado a quienes no levantaron la medida de fuerza, de manera que no impacte o impacte lo menos posible en el salario docente”.