El combustible aumentó en Jujuy: el gasoil premium cuesta un 7% más caro

Tras la suba del dólar blue a $800, el combustible volvió a aumentar en algunas estaciones de servicio de Jujuy desde la semana pasada.

“Recibimos novedades de algunas petroleras, salvo la petrolero oficial”, informó Silvia Ficoseco en diálogo con Canal 7 de Jujuy tras confirmar este nuevo incremento. Indicó, que el gasoil común aumentó entre dos y tres pesos “pero el gasoil premium fue el que más subió alrededor de un 7% y se debe a que es el que más productos importados tiene y que no pueden sostener el precio que el gobierno nacional determina".

Ficoseco, explicó que en esta época hay una alta demanda de gasoil “lo que genera que el mercado mayorista consuma más combustible y repercute en los faltantes de surtidores” y como consecuencia las petroleras establecieron un cupo para no tener pérdidas. Además, remarcó que siempre mandan lo que ellos tienen a los servicios y no las petroleas.

Por último, fundamentó que los automóviles pueden llenar el tanque pero "lo más probable es que en cada

estación de servicio en vez de conseguir una opción súper, tengan que consumirlas premium".

Crisis del combustible: en Jujuy cerró una estación de servicio y hay más en riesgo

La gran diferencia de precios entre el surtidor y los mayoristas generó que exista un desabastecimiento de gasoil en toda la provincia.

Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles informaron que la medida se va a agravar a medida que pase el tiempo “porque el precio mayorista sigue subiendo” lo que genera complicaciones en los sutidores.

Alfredo González dialogó con el programa “El Puente Informativo” en AM630 y precisó: “las estaciones venimos con un panorma complicado a nivel nacional, porque los costos suben con la inflación, mientras que los ingresos están congelados desde hace más de tres meses y no hay una perpectiva de que cambie”.

Informó, que una estación de servicio ya cerró y hay otras que estan pensando en cerrar porque no les dan los gastos

La situación de las estaciones de servicio será grave

El intengrante de la Cámara anticipó que esta situación no tendía mejora, al contrario será más grave porque habrá aumento de precio mayorista y no están dispuestos a vender a precios más de lo que prometieron. “Cuando el precio no es real, no incentivo para comprar, para producir” y como consecuencia no hay productos.