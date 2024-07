El desafío del abordaje integral del consumo problemático en Jujuy

La última edición de Detrás de las Noticias contó con la visita de tres referentes para hablar sobre consumo problemático: la jueza de menores, Pilar Medina, la referente de la asociación “Hoy por la Vida”, Lourdes Carlos y el secretario de Salud Mental y Adicciones, Agustín Yécora.

Al inicio de la entrevista, el doctor Yécora quiso marcar algunas distinciones terminológicas a la hora de hablar de adicciones. “Hoy ya no hablamos ni de drogodependencias ni de adicciones, sino de consumo problemático”, remarcó.

Explicó que desde que la Organización de Naciones Unidas lanza su objetivo de “No a las drogas” y se empieza a trabajar sobre el narcotráfico y el crímen organizado, “y nos olvidamos de los usuarios que sufren el problema del consumo de sustancias”.

“Desde hace poco más de 10 años, centramos el objetivo en la persona, que pueden generar una dependencia física y psíquica a la sustancia o un patrón de conducta o un consumo abusivo episódico”, indicó y explicó que ese cambio de eje llevó a cambiar la estrategia.

En cuanto a la edad en la que se inicia en el consumo problemático, Yécora detalló que en la provincia de Jujuy, “en general, inician el consumo a los 12 años, con algunos casos de 7 u 8 años que tenemos registrados, y que si uno empieza a indagar puede ver que tienen múltiples problemáticas, no sólo las del consumo”.

“En Argentina, no sólo en Jujuy, a los 12 años empiezan con cualquier sustancia”, señaló y destacó que “en mayor cantidad sigue siendo el alcohol”. “Hay chicos de unos 20 años que no pudieron terminar el secundario y por lo tanto les cuesta conseguir un trabajo, tienen muchas problemáticas intrafamiliares”, señaló.

Explicó además que a partir de esa situación, y cuando se busca reinsertar a estos jóvenes a la sociedad, “nos encontramos con un montón de carencias desde el punto de vista del neurodesarrollo, alimenticio, de la salud integral, pero también de hábitos, porque no saben qué hacer con su tiempo libre”.

“Hoy nos proponemos tratar de elevar esa edad de inicio. Ni siquiera nos proponemos evitar el consumo, sino reducir el riesgo de daño y buscar estrategias más saludables para compartir”, destacó.

Por su parte, la jueza Pilar Medina, consideró que “a la sociedad le falta empatía, y estigmatiza a la persona que sufre algún tipo de problema con las sustancias” y afirmó que “para salir adelante necesitamos tener una sociedad abierta, con una mentalidad abierta, que sepa diferenciar y puedan abrir las puertas en los trabajos, las escuelas”. “Todo lo contrario a lo que está sucediendo en la actualidad”, remarcó.

“Los padres no nos damos cuenta del consumo problemático hasta que los chicos se nos están muriendo”, remarcó y advirtió que “hasta que la sociedad no se de cuenta que nadie puede escaparse de eso, no vamos a poder hacer mucho”.

Afirmó además que “es una problemática durísima, y hasta que no la vivimos, no la entendemos” y aseguró que “es un problema de la sociedad”.

A su vez, Lourdes Carlos, explicó la importancia de la tarea de contención que llevan adelante en la Asociación Civil “Hoy por la Vida” en buscar socializar con las personas que sufren del consumo problemático y asistirlos con alimentos, ropa y acompañarlos.

“Hay que seguir trabajando. Es ardua la tarea, pero no tenemos que decaer, tenemos que seguir adelante”, indicó.

En relación a dónde acudir para pedir ayuda y poder contener a las personas con consumo problemático, Yécora detalló que actualmente existen más de 13 centros especializados, y destacó que todos los hospitales atienden problemáticas de salud mental.

“Hoy el principal motivo de internación por salud mental en todos los hospitales es el consumo de sustancias”, resaltó y detalló que “pasamos de atender a 32 mil personas en toda la provincia a 150 mil personas, desde el año 2016 al 2023”.

El secretario destacó que Jujuy es la única provincia que cuenta con servicio de salud mental a través del Same. Indicó además que quienes necesiten asistencia se pueden comunicar también al 08008884767 que atiende las 24 horas, o “Salud Mental Digital” que es un botón en la página del Ministerio de Salud, donde de lunes a viernes, de 8 a 20 hay profesionales en tres consultorios virtuales.

“Hoy quizá el desafío más grande es construir esa conciencia colectiva de que el tránsito de esta persona, en los distintos altibajos que va a tener, sea acompañada y sin prejuicios”, destacó Yécora.