El desembarco de la inteligencia artificial en Jujuy

Dos referentes jujeños en lo que es la informática en la actualidad, visitaron los estudios de Canal 7 de Jujuy para comentar cómo es que se vive la revolución de la inteligencia artificial y los beneficios que se pueden obtener de ella.

Andrés Jara Werchau, CEO y cofundador de Nubimetrics explicó: “Hoy nosotros somos cerca de 80 personal, tenemos el corazón en Jujuy y de ahí tuvimos que ir creciendo y expandiéndonos en 10 provincias de Argentina y luego en Brasil y México”.

Luego agregó: “El jujeño siempre piensa que está todo lejos y cuando apareció el Internet, niveló la cancha, nos puso en la misma chancha que todo el resto del mundo, nos pudo en igual de condiciones técnicas. Hoy nosotros le vendemos a 18 países desde Jujuy”.

A su turno, Ezequiel Escobar, CEO y cofundador de U-Sound , indicó: “nosotros contamos con 35 personas, en su mayoría ingenieros en software, después trabajamos más que nada conectados con distribuidores en diferentes países”.

Luego agregó: “Hoy en días, todas las empresas son empresas de software, es decir, hoy cualquier compañía tiene un sistema de inventarios, tiene software para manejar internamente sus procesos. Las empresas en sí y en buena hora, empezaron a mutar propio de todas las condiciones que se están dando actualmente por el crecimiento exponencial de la tecnología”.

Además, explicó: “Es fundamental que las empresas empiecen a entender lo importante que es incorporar la tecnología para volverse mucho más competitivas. Además, tuvieron que empezar a implementar capacidades para volverse muchos más competitivos implementando completos de tecnología. Todas las empresas tienen que entender que tienen que ser muy fuertes también a nivel tecnológico para ser competitivas y son las que van a tener mayor probabilidad de éxito”.

Continúo y detalló: “En lo personal siempre nos gusta pensar en que hoy podemos capacitarnos y poder competir desde acá para el mundo. Lo mejor que pudimos hacer nosotros es romper la barrera que nos auto condicionaba a pensar en que no éramos capaces de hacerlo, esa fue nuestra mayor innovación. Tenemos que entender que nuestra competencia no es la provincia vecina, sino que es el mundo".

En otro tramo de la entrevista, Jara indicó: “Para nosotros, lo importante es que si lo que nosotros hacemos tiene impacto en más chicos de Jujuy, ese es el reconocimiento. Que los chicos entiendan que, si nosotros pudimos con todas las limitaciones que tenemos, ellos también pueden”.

Creo que para que se generen más empresas tiene que haber mayor educación y no sólo la formal sino también que se les incentive a los chicos que se auto eduquen. Hoy podés aprender en tiempo real en cualquier parte del mundo. Y la segunda parte, que me parece importante, es que nos animemos porque para mí hay un problema de autoestima cultural de que no nos creemos capaces.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Con relación a la Inteligencia Artificial (IA) Escobar reconoció que “hay temor en la sociedad sobre cómo va a ir evolucionando”. En ese sentido, consideró que, de acuerdo a parámetros mundiales, “los líderes en tecnología debemos tener en cuenta el coeficiente intelectual, el coeficiente emocional y se habla del índice de decencia o coherencia para implementar la tecnología, no solo por lo que se pueda crear sino destruir al generar innovaciones con IA”.

A su turno, Jara Werchau consideró que “como toda disrupción tecnológica va a llevar un tiempo” entender el efecto y las consecuencias que puede generar. “Por un lado nos da súperpoderes por el nivel de eficiencia, pero por el otro lado no estoy ejercitando mi cerebro todo el tiempo, pero ¿es necesario? Ocurre como con todas las invenciones, que generaron distintas dinámicas, desde pérdidas de empleo a generación de nuevos empleos”, valoró.

“Hay que entenderla como una herramienta, se puede usar para el bien o para el mal. Hay un montón de cosas que vamos a hacer con la IA, pero hay un lado B, en algún punto vamos a tener algún problema”, analizó.

Jara Werchau comparó la situación con lo acontecido con la revolución que generó internet. “A la economía del conocimiento no la terminamos de entender o de abrazar. Tenemos todas las herramientas para hacerlo y no lo terminamos de hacer. Como sociedad la estamos aprendiendo a usar”, indicó y sumó: “en IA estamos en momento cero, son momentos fundacionales. Estamos en el día cero, pero más adelante cuando las cosas se vayan viendo habrá que legislar”.