El Frente Cambia Jujuy cerró su campaña: "Vamos a levantar en Jujuy la bandera del cambio nacional"

El Frente Cambia Jujuy realizó esta noche el cierre de campaña de cara a las elecciones nacionales del próximo 22 de octubre. El candidato a senador, Mario Fiad, fue el orador principal y el acto contó con la participación de la candidata a presidenta, Patricia Bullrich, a través de un video. Por compromisos relacionados a la campaña, no pudo estar presente el gobernador Gerardo Morales, quien sin embargo acompañó a los candidatos con un mensaje.

El acto tuvo lugar en el salón del hotel Altos de la Viña, habitual bunker del frente, y contó con la presencia de funcionarios del Gobierno y militantes que acompañaron las últimas palabras de los candidatos antes de la veda electoral.

Sobre el escenario estuvieron los candidatos a senadores, Mario Fiad y Silvia Giacoppo, los candidatos a diputados nacionales, Jorge Rizzotti y Claudia Machaca, la candidata a parlamentaria del Mercosur, María Inés Zigarán y los futuros gobernador y vicegobernador, Carlos Sadir y Alberto Bernis.

"Quiero mandar un saludo especial para el cierre de campaña de la provincia de Jujuy", comenzó el mensaje enviado por Patricia Bullrich que se pudo seguir desde las pantallas. "Ustedes saben la gobernación que hizo Gerardo Morales y ahora la va a seguir Carlos Sadir", remarcó.

En esa línea pidió: "Quiero que acompañen también a nuestros candidatos, a senadores y a diputados, a Mario Fiad y a Jorge Rizzotti. Ellos son los que van a llevar adelante el cambio. El cambio es con fuerza. Hoy somos la fuerza que ha logrado que el cambio supere al oficialismo. Somos más, somos 10 gobernadores, 500 intendentes, mayorías parlamentarias y la fuerza de la decisión y la convicción que va a seguir con el cambio en Jujuy y va a cambiar el país".

Por su parte, el gobernador Gerardo Morales fue parte también del acto aunque no estuvo presente. A través de un video, llamó a los jujeños a reflexionar y a acompañar a los candidatos de Cambia Jujuy este 22 de octubre.

"Sigamos hablando puerta a puerta, especialmente con los jóvenes. Si votan por Milei se va a acabar la universidad pública", señaló Morales y aseguró que "está en nuestras manos el resultado del domingo que viene".

Así mismo, señaló: "les pedimos que nos sigan acompañando y ratifiquemos los esfuerzos que tenemos estos cuatro años que vienen" y remarcó que "tenemos que seguir trabajando con toda la energía porque los problemas no se pueden resolver de la noche a la mañana". "Vamos a ganar el domingo, vamos con Patricia presidenta", cerró efusivo.

Luego fue el turno del candidato a senador, Mario Fiad, quien se encargó de dar el discurso de cierre del acto.

Fiad señaló que "este 22 de octubre seguramente no va a haber un ganador, seguramente va a haber segunda vuelta" y en ese sentido afirmó que "nuestra candidata, Patricia Bullrich, va a estar peleando la presidencia con alguno de los otros dos candidatos".

Sobre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró que "representa la profundización de la inflación y la pobreza. un 40% de pobres en la argentina". "Representa la corrupción del kirchnerismo y que vivimos acá con Milagro Sala".

En relación al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, señaló que "dice que va a privatizar la educación y la salud". "Eso significa que muchos de nuestros chicos no van a tener posibilidades", advirtió y afirmó que "nosotros defendemos la educación pública porque nos iguala y nos da una posibilidad de un ascenso social".

"La salud también quieren privatizarla", criticó y apuntó: "Milei también dice que va a liberar la posibilidad de compra y venta de órganos y denosta el cambio climático".

En ese sentido, resaltó que "Patricia Bullrich tiene un gran equipo y tiene un plan. Ese es el camino que todos tenemos que acompañar, el de la razonabilidad".

Sobre los candidatos a legisladores por la provincia, señaló que "no se conoce al candidato de Milei". "No le escuché ni una propuesta, es un oportunista de la política". Y en relación a los candidatos de Unión por la Patria, denunció que "fueron ellos quienes pusieron palos en las ruedas para que no le lleguen los recursos a Jujuy. Pensando que perjudicaban al gobernador, perjudicaron a miles de jujeños".

"Sabe lo que trabajé por Jujuy, y las leyes que posibilitamos en defensa de nuestra provincia y el pueblo de Jujuy", indicó Fiad.

Ya en el cierre, remarcó que "Patricia conoce Jujuy y conoce la transformación que se logró y seguramente va a tender una mano a los jujeños". "Seguramente este 22 de octubre vamos a levantar la bandera del cambio nacional acá en Jujuy", cerró.