El Ministerio de Trabajo y Empleo declaró ilegal la medida de fuerza de los trabajadores de Obras Sanitarias

Desde la semana pasada, afiliados del sindicato de Obras Sanitarias en Agua Potable de Jujuy S.E de Jujuy realizan medidas de fuerza por falta de convocatoria a paritarias. Llevaron a cabo paro de actividades por tiempo indeterminado con movilización hasta que sean convocados a reunión de partiarias con el Gobierno de Jujuy.

Tras el paro anunciado, el Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia decretó que la medida de fuerza es ilegal. Las medidas de fuerza tomadas por el gremio afectan principalmente al servicio de todos los usuarios de la provincia.

Mediante la Resolución N° 580-MTYE-2023, indicaron “se declara ilegal la medida de fuerza iniciada por el Sindicato de Obras Públicas del día 7 de julio al 10 de julio inclusive, del corriente año, más las que continúen por tiempo indeterminado”,

Específicamente, el texto confirma que el gremio no expuso presupuestos fácticos o jurídicos que respondan a un interés colectivo o gremial. En otro punto importante, la cartera ministerial califica la conducta del sindicato como “un ejercicio abusivo del derecho a huelga”, intimado al mismo a retrotraer el estado de cosas existentes con anterioridad al conflicto, cesando y reanudando el servicio normal de forma normal e inmediata.

Trabajadores de Obras Sanitarias solicitan ser convocados a paritarias

Yolanda Mamaní, referente del sindicato, dialogó con Canal 7 y explicó que si bien se dictó una conciliación obligatoria el último viernes, en Asamblea se acordó no acatar la notificación: “Nosotros hemos contestado por qué no íbamos. No, nosotros presentamos la nota por mesa de entrada, como corresponde”.

Luego agregó: “Nosotros hemos planteado en un petitorio cuál era nuestra posición, que no estamos pidiendo ni un centavo más de lo que le dieron al resto. Sin embargo, decidieron pagarnos $160 mil y no $200 mil como al resto”.

En caso de no ser convocados, Mamaní aseguró que la medida continuará por tiempo indeterminado: “El martes se descansa, el miércoles vamos a estar en la calle y si no hay respuesta concreta, vamos por tiempo indeterminado”.