El Ministerio de Trabajo suspendió la reunión con los gremios docentes

Funcionarios del Gobierno de Jujuy y referentes gremiales docentes, tras reunirse en mesa paritaria el lunes 14 de agosto, habían acordado un nuevo encuentro de mesa técnica para la semana que finaliza, sin embargo por razones de fuerza mayor, esa reunión pasó para el martes 22 de agosto.

Primero el jueves y después hoy, el Ministerio de Trabajo comunicó a los gremios docentes que el encuentro no podía realizarse. Respecto a esta situación, Silvia Vélez, secretaria general de Adep, en diálogo con Canal 7 de Jujuy indicó “hoy no había, no iba estar presente ninguna autoridad que pueda definir y tomar decisiones como las que corresponden cuando nosotros trabajamos en mesa técnica, por esa razón la reunión se suspendió y pasó para el día 22 de agosto”.

Por otro lado, la referente de Adep recalcó que “es necesario y urgente un aumento salarial con el sueldo de agosto”. “En estas mesas técnicas prácticamente se define lo que ya se discutió en mesa paritaria. Nosotros el lunes planteamos el reintegro de los descuentos por los días de paro, por eso alguien con autoridad debe tomar esa decisión desde el Gobierno. Creemos que el incremento escalonado que nos han propuesto tiene que modificarse y, debido a la alta inflación, debe haber un aumento ahora con el sueldo de agosto. Es necesario recuperar el salario docente”.

Además, la secretaria general de Adep manifestó que debido a la proximidad del cierre de la liquidación de haberes “el 22 de agosto se deben definir los pedidos, no se pueden postergar mas”.

Silvia Vélez

“Las cargas de los salarios con aumento se pueden estirar hasta el 27 de cada mes, por eso creo que cuando hay voluntad política se puede liquidar con incremento hasta última hora”, agregó Silvia Vélez.

Por último, la referente sindical aseguró que en la última reunión paritaria se le solicitó al Gobierno que “ningún docente puede cobrar menos de 250 mil pesos y no nos equivocamos porque ayer se dio a conocer la Canasta Básica de Alimentos que asciende a esa cifra. El piso salarial debe partir desde ahí y ya no de los 200 mil pesos y eso se tiene que proyectar a toda la escala salarial del docente”.