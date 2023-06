Elecciones 2023 en Jujuy: las autoridades de mesa podrían cobrar hasta 40 mil pesos

El calendario electoral 2023 está en marcha y las personas interesadas en ser autoridad de mesa pueden registrarse. Quienes desempeñen los roles de presidente y vicepresidente de mesa podrían llegar a cobrar hasta 40 mil pesos.

“Estamos recibiendo a los voluntarios que se están inscribiendo vía web y presencialmente”, explicó al respecto Manuel Álvarez del Rivero, secretario del Tribunal Electoral Federal en Jujuy, en diálogo con Canal 7.

Las designaciones comenzarán a realizarse a partir de la próxima semana, por lo que, si bien no hay estipulado un plazo de cierre de la inscripción, recomendaron registrarse prontamente.

“Anotarse no implica que sean designados, si un ciudadano se inscribe, pero está afiliado no va a ser designado”, recordó Álvarez del Rivero, indicando que como requisito “la ley pide que sean mayores de 18, estar en el padrón del distrito y no tener afiliación política”.

Las designaciones llegan a los domicilios de las personas seleccionadas, a través del Correo Argentino.

Quienes deseen inscribirse pueden acercarse a de lunes a viernes de 7 a 13 horas a San Martín esquina Ramírez de Velazco o vía web en electoral.gob.ar.

CUÁNTO GANARÁN LAS AUTORIDADES DE MESA EN LAS ELECCIONES NACIONALES

Con relación a los pagos que percibirán las autoridades de mesa, el secretario electoral indicó que por elección -las Paso, las generales y un posible balotaje- se pagará 7 mil pesos, a lo que se suman 3 mil pesos para quienes realicen las capacitaciones.

De ese modo, si una persona fue designada presidente de mesa, existe la instancia de segunda vuelta o balotaje y asistió a las capacitaciones correspondientes, percibirá 30 mil pesos. A lo que se adicionan 10 mil por haber estado presente en las 3 jornadas democráticas. Así, el monto final escalaría a 40 mil pesos.

En el caso de que no haya segunda vuelta, es decir que sólo se haya participado de las Paso y las generales, el plus será de 7 mil pesos. Por lo que constituye un total de 27 mil pesos lo que cobrará la autoridad de mesa. Siempre en el caso en el que haya cumplido con la capacitación.