Empresas de transporte de Jujuy advierten que las tarifas tienen un 60% de atraso

La devaluación que trajeron aparejadas las elecciones Paso en Argentina agravó la crisis económica: hubo una disparada generalizada de los precios e impactó en todos los rubros.

En Jujuy, desde la Cámara de Transporte, afirman que "la situación en el sector es muy mala" . En esos términos se refirió Oscar Inklemona, el referente de la entidad, destacando que la problemática "no sólo es a nivel provincial, sino también a nivel nacional".

"Los costos se han incrementado de una forma alarmante", afirmó en diálogo con Canal 7 de Jujuy y agregó que "el último golpe fue con el aumento del combustible".

Inklemona indicó que "las tarifas en la provincia fueron aumentadas en un 10% hace unos días, pero tenemos un atraso del 60%". Por eso, consideró, es preciso que se genere una actualización.

"A nivel nacional, si bien las tarifas son razonables, la situación económica general hace que la gente haya dejado de viajar para atender otras cuestiones más importantes, como son las propias subsistencias. De manera que el panorama es horrible y no veo cuál va a ser la salida", evaluó el referente de la Cámara de Transporte en Jujuy.

SOLICITAN QUE SE DECLARE LA EMERGENCIA

"A nivel provincial las empresas de la provincia estamos pidiendo una emergencia en el transporte", planteó Inklemona, destacando la necesidad de "que se haga algo, porque las cargas impositivas siguen siendo las mismas, los salarios aumentaron hace poco y dentro de pocos días volverán a aumentar por una reacción lógica del sindicato y las tarifas son insuficientes".

En ese sentido, aseveró que "los costos se han ido a las nubes y un repuesto que hace 30 días costaba $200.000, hoy cuesta $600.000, porque no hay ninguna referencia de los valores de las mercaderías que se venden en el medio".

A todo ello, sumó Inklemona, se agrega el hecho de que los subsidios para la actividad no se actualizan. "Los subsidios que eran un paliativo han dejado de serlo, porque no tienen ninguna relevancia prácticamente, atento a que no se ajustaron. Entonces un subsidio que hace 3 o 4 meses era de 10, hoy tendría que ser de mucho más y eso no ha sucedido", cerró.