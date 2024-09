En Jujuy, gremios y organizaciones sociales pidieron que los diputados nacionales aprueben la ley de movilidad jubilatoria

En sintonía con lo que sucede en cercanías al Congreso de la Nación, en Jujuy también gremios, partidos políticos y organizaciones sociales movilizaron en apoyo a la ley de movilidad de jubilatoria que este miércoles vuelve a tratarse en Diputados.

Los referentes de los espacios convocantes pidieron a los legisladores nacionales, sobre todo a los que representan a Jujuy, que apoyen la ley para que pueda pasar a la cámara alta y quede firme. Además, rechazaron el veto del presidente Javier Milei.

En diálogo con Canal 7 de Jujuy, Freddy Berdeja, secretario gremial de la CGT Seccional Jujuy, explicó la importancia de apoyar la ley de movilidad jubilatoria. “Hemos adherido a esta marcha de los jubilados esperando y convencidos de que la marcha a nivel nacional va a ser contundente y que permita que los diputados que van a cambiar el voto para apoyar el veto del presidente realmente recapaciten, apoyen y le den el nuevo impulso a la ley para que pueda pasar al Senado y realmente quede vigente”.

Por otro lado, Berdeja aclaró que “la ley no satisface a al salario de los jubilados pero indudablemente es un paso para mejorar su situación”. “No es lo óptimo, siempre hemos peleado por el 82% y si no se le puede dar el 82% una fórmula que le permita acercarse mínimamente a la canasta básica del adulto mayor. Lamentablemente esta situación no está pasando”.

Movilización en Plaza Belgrano

Por ello es que el dirigente gremial remarcó que “todos los trabajadores activos tienen la obligación moral de apoyar a los jubilados que han trabajado y aportado más de 30 o 35 años de servicio al estado y a la actividad privada”.

Por último, el secretario gremial de la CGT Jujuy, aseguró que “la situación de los jubilados es crítica” y lamentó que “algunos diputados no estén poniendo un freno a las medidas del gobierno nacional que perjudican a los trabajadores y a los jubilados”. “Resulta ser que la casta ya no eran los que tienen que ser la casta sino que están siendo los jubilados y trabajadores”, finalizó.

Este miércoles se producen movilizaciones simultáneas en todo el país para pedir que la Cámara de Diputados apruebe nuevamente la ley de movilidad jubilatoria.