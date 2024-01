En Jujuy hay 7 búsquedas activas de personas desaparecidas desde 2023

En Jujuy hay 7 búsquedas activas de personas desaparecidas , de acuerdo con lo informado desde la Policía de la provincia. De ellas, una sola corresponde al corriente año, mientras que otras corresponden al 2023.

Así lo confirmó la Subcomisario Yanina Coronel en diálogo con Canal 7: “En cuanto a búsquedas activas de este año solo tenemos una por suerte, gracias a Dios. Tenemos la búsqueda activa del menor Burgos Ángel Manuel de 16 años , el cual está ausente de su domicilio desde el 18 de enero y la denuncia fue radicada el mismo día”.

Búsqueda de Ángel Emanuel Burgos

Seis búsquedas activas de personas del 2023 en Jujuy

En este sentido, Coronel preciso: “Tenemos 6 búsquedas activas hasta el momento, la primera en la UR 6 que es la zona de Los Pericos, de la menor Rojas Irazábal Tania Aida de 13 años , que está ausente de su domicilio desde el 24 de agosto y la denuncia fue radicada también el mismo día”.

Menor desaparecida - Tania Rojas

Luego en la Unidad Regional (UR) 1, capital jujeña, Lamas Alberto de 57 años que está ausente desde el 24 de agosto.

Lamas Alberto

En lo que es la UR 2, San Pedro, se busca a Gabriel Chávez de 85 años , el cual se ausenta del domicilio desde el 30 de noviembre.

gabriel chaves

“Después tenemos el del señor Sumbaño Daniel Fernando de 44 años , en lo que es capital, también ausente del domicilio desde diciembre del año pasado y la denuncia fue radicada el 22 de diciembre”, detalló la Subcomisario.

Sumbaño Daniel Fernando

Posteriormente la búsqueda de Viveros Luján Alina de 15 años , en la UR 3 de Humahuaca, ausente del domicilio desde fecha 26 de diciembre con denuncia radicada el 27 del mismo mes.

Búsqueda de Luján Alina Viveros

Por último, se encuentra el joven Viveros Alfredo Eloy de 21 años , quién está ausente de su domicilio desde el 26 de diciembre.

Viveros Alfredo Eloy

¿Qué hacer cuando hay sospecha de ausencia de un familiar en el hogar?

En este sentido, la Coronel especificó: “El protocolo por búsqueda de personas se activa al momento. El familiar, cuando cree oportuno realizar la denuncia, esto valga la aclaración que el familiar no tiene que dejar pasar tanto tiempo. Tampoco es necesario dejar pasar ni 24 horas, ni todo un día completo, cuando considera oportuno realizar la denuncia, se dirige a una dependencia policial y la realiza”.

Luego agregó: “Una vez que se activa el protocolo, implica lo que es el registro domiciliario del protagonista para buscar algún tipo de indicio, algún tipo de información que pueda dar con el paradero de esta persona. También implica el acceso a las redes sociales, el acceso a las computadoras o al teléfono celular del protagonista”.

¿Cuántas horas se deben esperar para radicar una denuncia por búsqueda de personas?

La Subcomisario explicó que no hay una cantidad de horas establecida para radicar una denuncia policial: “Es importante lo que decía de las 24 horas porque antes se hablaba de que había que esperar 24 horas para hacer la denuncia. Esto me imagino que debe ser una pregunta frecuente, pero ya no es necesario. Cuando uno cree oportuno, debe asistir directamente a hacer la denuncia durante el día”.