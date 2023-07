En seis meses, el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy sesionó 8 veces

En lo que va del 2023, el Concejo Deliberante capitalino tuvo una actividad reducida que fue considerada atípica y especial ya que parte de los miembros de dicho Concejo formaron parte de las comisiones encargadas de la Reforma parcial de la Constitución de Jujuy.

Lisando Aguiar, Presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, dialogó con AM630 y explicó: “Ha sido un año atípico, quizás por lo que fue particularmente el tratamiento de la Reforma Constitucional, donde 3 de los miembros del cuerpo de 12, han participado de ese proceso”.

Luego detalló que recibirán al director de Turismo del Municipio capitalino, donde se van a plantear ordenanzas que tienen que ver con el desarrollo turístico de San Salvador de Jujuy. En este sentido aseguró: “Seguimos trabajando pensando en generar empleo, seguimos pensando en recolectar y captar cada vez más turistas, veníamos creciendo muchísimo, hemos podido pasar de una noche de pernocte a tres. Lamentablemente la situación que estamos viviendo nos está afectando, pero no por eso debemos dejar de planificar y emitir ordenanzas que nos permitan seguir desarrollando el crecimiento”.

Además Aguiar especificó algunas planificaciones que tienen previstas para tratar durante el resto del corriente año: la incorporación un bus turístico para recorrer los principales atractivos de San Salvador de Jujuy, regular los alojamientos temporarios, modificación del código del planeamiento urbano, entre otros.

Por otro lado, el Presidente del Concejo Deliberante capitalino aseguró: “Ya estamos en condiciones de sesionar, pero primero debemos buscar los consensos dentro del marco del debate en las distintas comisiones. Luego con los proyectos ya consensuados y con los aportes realizados, fijamos fechas de sesiones. Pero el Concejo está trabajando y se encuentra en condiciones”.

Aguiar: “Más que en la cantidad de sesiones, me preocupa la calidad”

En este sentido, Lisando Aguiar fue consultado por la cantidad de sesiones que lleva el Concejo Deliberante de San Salvador en lo que va del año y cuántas están previstas para lo que resta del 2023.

“En lo que va del año, entre sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales, llevamos aproximadamente 8 sesiones. Puntualmente y en cuanto al número de sesiones, no considero que hayan sido pocas a pesar de la situación particular que hemos vivido en San Salvador de Jujuy”.

Finalmente aseguró: “Más que en la cantidad de sesiones, me preocupa la calidad de las ordenanzas sancionadas o que puedan servir porque juntarse para emitir ordenanzas o declaraciones que quizás no tienen ningún beneficio para la población, sino que figuran dentro del debate político o electoral, no tiene sentido”.