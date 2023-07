Entradas para María Becerra: "Había 70 mil personas ingresando, es lógico que la página colapse"

La venta de entradas online para ver a María Becerra en Jujuy terminó . En pocas horas, entre el miércoles y este viernes, días en los que se habilitó la página web para obtener los tickets, se vendieron alrededor de dos tercios de los boletos para el show que la artista brindará en el marco de la Elección Reina Nacional de la Fiesta de los Estudiantes, el 29 de septiembre. El remanente de entradas, unas 8 mil, se comercializarán en un punto físico que aún no fue definido.

“Vamos a disponer un punto de venta físico para aquellas personas que no pueden acceder a internet o que no tienen tarjetas de crédito”, planteó al respecto Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente, luego de que se agotara la segunda tanda de entradas.

Con relación al funcionamiento de la web donde se efectuó la venta, el funcionario sostuvo: “cualquiera que haya sacado una entrada para un evento masivo conoce que pasa lo mismo, son muchísimas personas queriendo ingresar a una plataforma digital, este viernes a las 8 de la mañana teníamos alrededor de 70 mil personas tratando de ingresar entonces es lógico que la página colapse”.

Con relación a la continuidad de las ventas, Meyer recalcó que “ya no va a haber más venta digital, se acabó con esta segunda tanda y las entradas que quedan van a ser en el punto fijo”. En cuanto al costo que tendrán en esta tercera etapa, indicó que la productora dispone los valores.

“Las ventas son por disposición de la productora, nosotros no manejamos los días de venta de entrada ni tampoco los precios, pero sí hay un incremento, va a ser muy bajo como sucedió en esta segunda etapa”, adelantó.

Finalmente, en cuanto al remanente de entradas, el presidente del Ente Autárquico Permanente sostuvo: “quedan entradas para todos los sectores, pero son 8.000 entradas nada más y no hay más entradas que esas. Hemos modificado la cancha por una cuestión de seguridad, de comodidad en el ingreso y también para ampliar la capacidad del estadio”.

QUIÉN ES MARÍA BECERRA

María Becerra es una joven artista de 23 años. De ser una estrella de YouTube, se convirtió en una influyente figura en las redes sociales y finalmente alcanzó la cima de las listas de reproducción de música.

Infancia y desafíos:

Desde muy joven, María se sintió atraída por la actuación, el canto y la pintura. A los 6 años, comenzó a estudiar música, pero su extrema timidez la hizo buscar una forma de exponer su talento sin estar frente a un público. Así nació su canal de YouTube, que le permitió mostrar sus habilidades a una audiencia sin enfrentar el temido escenario.

En los últimos años reflotaron en redes sociales los videos que María hizo siendo una niña.

Te puede interesar: FNE 2023: confirmaron que María Becerra será la artista de la Elección Nacional

Lucha contra el bullying:

Criada en Quilmes, María también tenía una pasión por el fútbol y solía jugar en un potrero cercano a su casa. Sin embargo, sus días escolares no fueron fáciles, ya que fue víctima de bullying, lo que afectó su confianza y la hizo sentirse expuesta a los malos tratos. Esta fue una de las razones que la llevó a refugiarse en la música y redes sociales, plataformas que la catapultaron a la fama.

“La pase muy mal en el colegio con mucho bullying y situaciones feas. El 2012 fue el peor año de mi vida”, aseguró la joven cantante durante su paso como invitada en el programa televisivo PH, Podemos Hablar.

María brindó detalles de ese mal momento de su vida: “A mí me gustaba mucho la carpintería. Mi hermano fue a una escuela técnica. Se recibió de técnico electrónico. A mí me gustaba verlo hacer eso, quería ser productiva en eso. Hacerme mi casa de muñecos. Entonces les dije a mis viejos que quería ir a un colegio técnico. Mis papás no querían, pero les hinche tanto que me anotaron. Maldito el día en que me anotaron porque la pasé muy mal”.

“Éramos solo dos chicas entre 400 varones en todo el colegio. Antes era típico que vayas caminando y los compañeros te tocaran el culo. Te manosearan en el boliche, en el colegio. Era así. Yo estaba todos los días quejándome. Y ¡me mandaban a mí con la psicopedagoga! La misma preceptora me decía: '¿No pensaste en no usar jean?' Me decían que trajera ropa holgada. Y ahí fue que nació mi obsesión por usar ropa holgada”, expresó.

El camino hacia la fama:

A los 12 años, María comenzó a compartir covers en Facebook y YouTube, pero fue un video actuando en un monólogo cómico lo que la llevó al éxito con un millón de visitas en pocas horas. Desde entonces, hacer videos se convirtió en su trabajo a tiempo completo.

Con millones de seguidores en YouTube e Instagram, las oportunidades para shows, presencias y publicidad se multiplicaron, llevándola a tomar una difícil decisión entre seguir estudiando o dedicarse por completo al mundo de las redes sociales.

En busca de su sueño musical:

Aunque el éxito en las redes sociales le brindó fama y dinero, María siempre tuvo claro que su verdadero sueño era dedicarse a la música. Dejó de enfocarse en desafíos en YouTube y apostó por su lado artístico. Su canción "High" marcó un antes y un después en su carrera, alcanzando millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify. Con la colaboración de Tini Stoessel y Lola Índigo, María se aleja aún más de sus raíces de youtuber y se consolida como una cantante destacada en el género urbano.