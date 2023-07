Entregarán aulas digitales móviles con computadoras y pizarras interactivas a escuelas de Jujuy

El Gobierno de Jujuy , a través del Ministerio de Educación, recibió la primera entrega de las Aulas Digitales Móviles (ADM) que fueron adquiridas en el marco del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (Promace). Prevén que hasta fin de año se entregué un total de 2.065 ADM a 1.122 instituciones educativas de todo el territorio provincial.

“La llegada de las Aulas Digitales Móviles representa un paso significativo hacia una educación más inclusiva, equitativa y adaptada a las necesidades del siglo XXI. Con esta inversión en tecnología educativa, el Gobierno provincial busca brindar oportunidades iguales para todos los y las estudiantes”, destacaron.

La primera entrega está programada para iniciar el 31 de julio y se espera que, durante el resto del año, las ADM lleguen a más de mil instituciones educativas, brindando a docentes y estudiantes una nueva forma de aprender y enseñar.

Llegaron los módulos de aulas digitales móviles

Con esta iniciativa, la provincia se posiciona como un referente en el ámbito educativo, ya que las ADM representan un salto significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permiten la integración de herramientas digitales con los diseños curriculares, fomentando metodologías activas que promuevan el desarrollo de habilidades necesarias para una sociedad cada vez más digitalizada.

Las ADM cuentan con un equipamiento de avanzada que incluye notebooks tanto para estudiantes como para docentes, un gabinete de carga móvil, un proyector digital, una pizarra digital interactiva y un punto de acceso. Esta combinación de herramientas permitirá que los docentes puedan llevar la tecnología tanto dentro como fuera del aula, fomentando la investigación, la creatividad y la innovación entre sus estudiantes.

CONTINÚA EL CONFLICTO DOCENTE EN JUJUY

La situación del conflicto docente en la provincia de Jujuy sigue vigente, y las negociaciones entre el gobierno y el gremio de ADEP (Asociación de Educadores Provinciales) se encuentran estancadas, según señalaron desde el ámbito gremial. Cabe mencionar que en el último ofrecimiento del Gobierno, este fue el único espacio que decidió continuar con las medidas de fuerza.

Silvana Mercado, delegada del gremio de ADEP, dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó la situación actual en medio del receso invernal previsto en el calendario de educación.

La delegada del gremio expresó su preocupación por la falta de avances en las conversaciones. Según Mercado, los docentes han mantenido su presencia en el ministerio en un intento de reabrir el diálogo y recibir una nueva propuesta por parte del Gobierno. Sin embargo, hasta el momento, no se ha concretado la mesa técnica que se esperaba tras una pequeña propuesta ofrecida el 30 de junio.

Mercado remarcó que el encuentro pautado para el 13 de julio no significó un avance positivo para los gremios docentes atento a que no recibieron ningún ofrecimiento de parte de las autoridades gubernamentales. La delegada aseguró que les pidieron que analicen las demandas y sugerencias presentadas, con la promesa de una posible convocatoria durante esta semana, algo que no ha ocurrido hasta el momento.

“Si no se presenta una nueva propuesta o se demuestra interés en resolver la situación, el gremio docente de la provincia de Jujuy continuará con las medidas de fuerza”, sostuvo la delegada gremial.

Adep

Mercado señaló que la voluntad de las bases de ADEP es continuar el paro por tiempo indeterminado, por lo que no requiere una nueva convocatoria para mantenerse vigente. Sin embargo, detalló que si el Gobierno realiza un nuevo ofrecimiento, se convocarán asambleas para analizar y tomar una decisión en el congreso.

“Queremos que piensen también en nuestros niños, para que podamos tener un arreglo satisfactorio para ambas partes y que, como siempre, los beneficiados sean los niños de nuestras escuelas. El hecho de no ir a clases tantos días, sin duda pone en tela de juicio también el atraso que tienen los chicos en los conocimientos”, precisó.

Además, Mercado puntualizó: “Los docentes tenemos muchas estrategias para recuperar los contenidos y los trabajos que se pueden realizar con nuestros alumnos”

El reinicio de las clases tras el receso de invierno se acerca, la comunidad educativa de Jujuy aguarda una pronta resolución del conflicto para que quienes no hayan logrado volver a clases, puedan hacerlo.