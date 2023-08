Estafas virtuales en Jujuy: hackearon una cuenta de WhatsApp y robaron casi 200 mil pesos

Otra vez una estafa virtual . Esta vez la víctima fue una vecina de la ciudad de Palpalá. En este último tiempo esta modalidad fue aumentando y gracias a la 'viveza' los delincuentes logran hacerse pasar por terceras personas.

Con esta modalidad de estafa, se contacta a la víctima y se le informa que se le está por suspender la línea por 15 días debido a que se detectó que dos usuarios comparten el mismo número en diferentes teléfonos.

En diálogo con Canal 7, la mujer que resultó ser víctima del hackeo de su WhatsApp , explicó: “Me llamaron y me dijeron que había otra persona utilizando mi WhatsApp en otro teléfono. Entonces para verificar que sea mi línea, me iban a enviar un código que tenía que ingresar e inmediatamente me llegó un mensaje con el código que ingresé, eso le dio el acceso total a mi teléfono”.

Luego agregó: “En ese momento me di cuenta lo que pasó porque me comenzaron a entrar llamadas de mis conocidos preguntándome qué me había pasado porque, en teoría, yo les había enviado un mensaje pidiendo que me hagan un favor y me depositen más de 45 mil pesos”.

Finalmente la mujer detalló que tres de sus contactos realizaron el depósito por un valor de 191 mil pesos ya que las operaciones fueron de 45 mil, 86 mil y 60 mil. “Lamentablemente la situación se vivió todo el día porque estando en la Brigada intentábamos anular el WhatsApp y no se podía”.

Recomendaciones:

a) Aprende a identificar los correos electrónicos sospechosos de ser 'Phishing'. Los estafadores:

Utilizan nombres y adoptan la imagen de empresas reales

Llevan como remitente el nombre de la empresa o el de un empleado real de la empresa

Incluyen webs que visualmente son iguales a las de empresas reales

Como gancho utilizan regalos o la perdida de la propia cuenta existente

b) Verifica la fuente de información de tus correos entrantes

Tu banco nunca te pedirá que le envíes tus claves o datos personales por correo, Si tienes una mínima duda, llama directamente a tu banco para aclararlo.

c) Nunca entres en la web de tu banco pulsando en links incluidos en correos electrónicos

No hagas clic en los enlaces que te adjunten en el correo, ya que de forma oculta te podrían dirigir a una web fraudulenta.

Teclea directamente la dirección web en tu navegador o utiliza marcadores/favoritos si quieres ir más rápido.

d) Introduce tus datos confidenciales únicamente en webs seguras

Las webs 'seguras' han de empezar por 'https://' y debe aparecer en tu navegador el icono de un pequeño candado cerrado.

e) Revisa periódicamente tus cuentas

Nunca está de más revisar tus cuentas bancarias de forma periódica, para estar al tanto de cualquier irregularidad en tus transacciones online.

El Phishing es un tipo de ataque informático con el que se obtiene información personal de los usuarios como contraseñas, números de tarjetas de crédito/débito o cuentas bancarias.

En caso de ser víctima de este tipo de hechos no dude en radicar la denuncia correspondiente al 911 o al 4264016 de la División de Defraudación y Estafas de la Policía de Jujuy.