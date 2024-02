Este lunes continúa el paro de colectivos en Jujuy

La semana iniciará con una nueva jornada de paro y se trata del cuarto día consecutivo sin transporte público de pasajeros en la capital jujeña. Desde UTA Jujuy aseguran que sólo les abonaron el 30% de los salarios correspondientes al mes de enero y recibieron amenazas de despidos por parte de los empresarios.

Nuevo round en el conflicto del transporte urbano de Jujuy. Desde la UTA explicaron que agotaron todas las instancias de diálogo por lo que el último jueves anunciaron paro por tiempo indeterminado.

Somos Jujuy dialogó con Sergio Lobo, secretario Gral. de UTA Jujuy quien explicó: “Seguimos en protesta, no sólo no hay propuesta, sino que hay amenazas y no es el camino” y volvió a remarcar: “Sólo se cobró el 30% del salario del mes de enero”.

Mientras que, por otra parte, Marcelo Moyano, referente gremial, precisó: “Vamos a continuar con la medida hasta que los empresarios, municipio y gobierno provincial nos den una propuesta de pago”.

Luego hizo referencia a las denuncias por amenazas que recibieron los trabajadores del volante: “Pedimos que los empresarios no amenacen a los compañeros, ya son varios compañeros que son amenazados con despedirlos y les sacan fotos”.

Comunicado de UTA Jujuy

Paro de colectivos en Jujuy: cómo justificar la inasistencia al trabajo

Quienes a causa de la medida de fuerza no puedan asistir a sus lugares de trabajo deberán tramitar un certificado o constancia para justificar su inasistencia, que se puede obtener vía web o de manera presencial en la comisaría más cercana a su domicilio.

Para tramitarlo de manera online, se debe ingresar a la página https://tramites.seguridad.jujuy.gob.ar/tramite y allí gestionar la "Constancia de paro de transporte", completando datos personales de la persona interesada.

Una vez generado el trámite, será enviado por sistema de mensajería electrónica. El certificado cuenta con la tecnología de código de verificación QR y está firmado digitalmente por la Dirección Administrativa Digital de la Policía de la provincia.