Este miércoles lanzan el Plan Provincial de Lucha contra el Dengue: llegarán más vacunas y ampliarán la población objetivo

Con la llegada de las altas temperaturas en la provincia, se encienden las alarmas por la llegada de un nuevo brote de dengue. Es por ello que las autoridades del Ministerio de Salud junto con el propio gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, lanzarán este miércoles en Perico el Plan Provincial de Lucha contra el Dengue para reforzar la concientización, el descacharrado y el cuidado de la salud de la población.

Así lo adelantó el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, quien destacó la importancia de iniciar las tareas en el territorio. "En Perico hacemos el lanzamiento pero obviamente vamos a estar en toda la provincia tocando los ejes más importantes para la población, que de hecho no es la vacunación, sino que no exista el vector, es decir que no haya mosquitos. Para ello se debe promover la limpieza de espacios que acumulen agua, el descacharrado y todo lugar que sirva de criadero del mosquito. Todo eso es importante en esta campaña".

Ministro Gustavo Bouhid

El funcionario recordó además que los síntomas febriles pueden o no ser dengue. "En esta enfermedad el síntoma dominante es la fiebre pero también puede ser una gripe, Covid y hasta viruela del Mono. Todos tienen sintomatología parecida por eso es importante concurrir a los centros de salud y no automedicarse".

Bouhid admitió que habrá contagios en esta temporada por lo que el equipo de salud una vez que sospeche de dengue enviará las pruebas correspondientes. "Después se hace un seguimiento en el domicilio ya sea por la visita del agente sanitario, por teleasistencia o por el call center", agregó.

Dengue descacharrado

Sobre los síntomas, el funcionario provincia enumeró los que son potencialmente peligrosos y que pueden derivar en una internación: vómitos; baja de presión y fundamentalmente la hemorragia nasal y de las encías".

"Lo fundamental es el combate al vector y una vez que la gente se contagia concurrir al centro de salud más cercano", concluyó.

Por otro lado, el ministro de Salud manifestó que desde el lunes se aplican las 20 mil vacunas a la población destinada, adolescentes de 15 a 19 años, que residan en los departamentos Santa Bárbara, Ledesma, San Pedro y El Carmen.

En esa línea anunció que llegarán a la provincia otras 10 mil dosis de la vacuna contra el dengue para ampliar la edad etaria de 20 a 39 años.