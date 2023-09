Este sábado habrá un torneo de ajedrez en el Parque Lineal: cómo inscribirse

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, junto a Espartaco Posse Varela, instructor FIDE y árbitro regional, realizarán en forma conjunta el 1° Torneo Semiprofesional denominado "Jaque Mate en el Xibi-Xibi".

El torneo se realizará este sábado 9 de septiembre en el Anfiteatro Las Lavanderas, de 8:30 a 12:00 horas. En este sentido, aclararon que en caso de lluvia se trasladará al Centro Cultural "Héctor Tizón".

Entre los objetivos del torneo se busca incentivar a las infancias mediante la táctica, la técnica y las reglas del ajedrez. Desarrollar la capacidad de concentración, mejorando la atención. Respetar reglas de juegos, interrelaciones sociales en el ámbito. Mejorar a través del juego las eventuales dificultades de convivencia que pudieran manifestarse en el seno de la comunidad. Afianzar la autoestima, la iniciativa personal y el sentido crítico.

El torneo tiene como principales destinatarios a integrantes de diferentes instituciones en categorías de Sub 6 - Sub 8 - Sub 10 - Sub 12 - Sub 14 - Sub 16, como el Club Atlético Gorriti, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, CPV 12 de Octubre, CPV Coronel Arias, Nido Parque Belgrano, La Masia Check Mate, Epyc y Círculo de Ajedrez, entre otras.

En cuanto a la metodología, se impartirán las reglas por parte del profesor Espartaco Posse Varela para cada grupo de alumnos/as, se dispersarán los profesores de las distintas instituciones para el monitoreo del torneo.

Los interesados se podrán inscribir hasta el mismo día del evento, mientras que la estructura se realizará acorde a la cantidad de chicos que se inscriban.

Con respecto al reglamento, se jugará con la modalidad del jaque súbito, o sea, que el competidor que primero logre dar jaque de alguna forma o sacrificio ganará el punto de la partida. Se puede dar el caso de empate por repetición de jugadas y posición por ambos jugadores, y se dividirá el punto. Se jugarán cinco rondas o las necesarias, según la cantidad de jugadores y categoría.

Al respecto, el profesor Espartaco Posse Varela destacó que "la idea es que los chicos aprendan a ganar, a perder, a compartir. Encender la llama de este deporte, el ajedrez no es muy popular en nuestro país, donde es más fácil patear una pelota que acordarse todas las reglas del ajedrez, sus movimientos y la complejidad de poder usar nuestra inteligencia. Invitamos a sumarse a las escuelas, porque el ajedrez es el nuevo deporte que tiene que imponerse, por todos los beneficios que tiene, como la concentración y el cálculo, entre otras", finalizó.