Estiman que el combustible aumentará más del 4% en julio

El mes de julio arrancó con la noticia de una nueva postergación en la actualización de los impuestos de los combustibles, se trata de la segunda del 2023, lo que generó la consulta de usuarios por el aumento estipulado para dicho mes.

Alfredo González, Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, en diálogo con Canal 7 explicó: "Lo que salió publicado en el Boletín Oficial fue la postergación de la actualización de impuestos para después de agosto/septiembre, lo que no quiere decir que no vaya a ver aumentos".

Luego indicó que los impuestos al combustible llevan un atraso de más o menos un año y medio ya que el Gobierno decidió congelar esa actualización de aumento en los combustibles, lo que no quiere decir que el precio del combustible no vaya a tener variaciones.

"Esa es una negociación que tienen las petroleras con el Gobierno Nacional y que a medida que el dólar se siga devaluando y que el barril de petróleo siga cotizando en dólares, las petroleras presionarán o no en función a esas variaciones", detalló González.

Por lo pronto hay un sendero de precios establecido con el Gobierno Nacional que se actualiza alrededor del 15 de cada mes.

"En una primera negociación que se había hecho en enero cuando salió el tema de Precios Justos, era un acuerdo al que habían llegado donde el combustible iba a subir un 4% final en el surtidor todos los meses, pero esa condición estaba atada a que el dólar no subiera más del 4% y que la inflación no sea más del 4% que son dos factores que no se dieron en Argentina. Llevamos más de 6 meses con más del 7% de inflación mensual por lo que las petroleras están presionando para que las tarifas se mantengan a los niveles inflacionarios", precisó González.

Los combustibles en julio aumentarían más del 4%

En este sentido, González explicó: "Es probable que el 15 de julio haya una nueva actualización de los precios que supere el 4%, pero todavía no sabemos bien a ciencia cierta el día y cercano a la fecha se van a hacer los anuncios, pero es una negociación que se da entre las petroleras y el Gobierno Nacional por lo que nosotros no sabemos de esa negociación hasta el último minuto".

Finalmente el referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy indicó: "Hoy el atraso en el precio de los combustibles está por encima de un 30% o 40% porque llevamos meses con el combustible subiendo un 4% cuando la inflación lleva 7% u 8% y ese atraso termina desembocando en un congelamiento de precio que en algún momento se tiene que transparentar o no habrá combustibles".

El Gobierno postergó la aplicación de impuestos a los combustibles por segunda vez en el año

Luego de que lo decidiera en marzo de este año, argumentando "una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios", el gobierno nacional volvió a emitir un decreto para postergar la actualización de impuestos que se aplicarían a los combustibles . El último incremento de las naftas fue de hasta un 4,5% y ocurrió hace dos semanas, provocando controversias por la intención de las compañías de aumentar por encima de lo acordado previamente.

Este viernes por la tarde, y a través del decreto 332/2023 publicado en un anexo del Boletín Oficial, se dispuso que los incrementos en los montos de los impuestos que resulten de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario de 2022 y al primer y segundo trimestres calendario de 2023 surtirán efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del 1° de noviembre de 2023, inclusive.

La normativa hace referencia a una disposición oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que en el 2018 normativizó una actualización de los montos de los impuestos en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. Sin embargo, a partir del cambio de gestión la aplicación de la normativa fue difiriendo para evitar distorsiones impositivas y el incremento de precios generalizado derivado del aumento de los combustibles.

En su argumento, la norma señala que "tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles".

Además, reiteró la justificación: "En línea con las medidas instrumentadas hasta la fecha, y con el fin de asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios, resulta razonable postergar hasta el 1° de noviembre del año 2023 los efectos de los incrementos en los montos de los impuestos".

El decreto lleva la firma del actual presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y del ministro de Economía, Sergio Massa.