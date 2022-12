Femicidio de Iara Rueda: la audiencia preliminar del juicio será el 9 de marzo de 2023

A más de 2 años del femicidio de Iara Rueda, finalmente la audiencia preliminar del juicio ya tiene fecha: será el próximo 9 de marzo del 2023. A partir de allí los tiempos podrían acelerarse para el comienzo del debate oral.

Mónica Cunchila. madre de la joven asesinada en septiembre de 2020, confirmó a Canal 7 de Jujuy que el juicio por el femicidio de Iara ya tiene fecha de audiencia preliminar aunque expresó su disconformidad con la dilatación del proceso.

“Yo pensé que ya estaba todo listo y ahora también nos salen con que nos dan 72 horas para ver 90 CDs que son parte de prueba para el juicio”, manifestó Cunchila al tiempo que señaló que hasta el momento la querella no pudo analizar el contenido por problemas técnicos. “Voy a pedir si esto se puede solucionar de forma inmediata”.

Respecto a la audiencia de marzo, Cunchila resaltó su estado de ánimo ante la noticia: “Estoy más tranquila porque la lectura del expediente va ser un poco mas meticulosa, con todas las pruebas puestas sobre la mesa. He tenido dos años de paciencia, voy a tener que tener un poco mas porque dos meses pasan volando”.

Por último, la madre de Iara Rueda estimó, que una vez que se desarrolle la audiencia preliminar, “en forma inmediata tendría que estar comenzando el juicio”.

Mónica Cunchila

SOBRE EL FEMICIDIO DE IARA

El 23 de septiembre del año 2020 Iara Sabrina Rueda fue vista por última vez con vida. Desde ese momento comenzó una intensa búsqueda que terminó con la trágica noticia de su asesinato. Su cuerpo fue hallado semienterrado en un descampado del barrio 2 de abril de la ciudad de Palpalá el 28 de septiembre.

La investigación derivó en la detención de tres personas, dos mayores de edad están imputados por homicidio calificado por alevosía y por ser cometido en contra de una mujer. Por su parte, un menor de edad está imputado por homicidio triplemente calificado, por alevosía, por haber sido cometido en contra de una mujer y porque habría sido pareja de Iara. En los tres casos cabe la prisión perpetua, según remarcó el fiscal.

Pedido de justicia por Iara Rueda

Juicio a 8 policías por falencias en la búsqueda de Iara Rueda

Otro proceso judicial que se lleva en paralelo es contra 8 efectivos de la Policía de la Provincia de Jujuy por inacción y falencias en la búsqueda de la joven.

El pasado 13 de julio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que la investigación realizada por una denuncia radicada por los padres de la menor en contra de los agentes finalizó y el fiscal de la causa solicitó el requerimiento de citación a juicio de los acusados.

La Investigación Penal Preparatoria (IPP) estuvo a cargo de Diego Funes, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública Nº 2.

El fiscal consideró culminada la investigación por lo que requirió al Tribunal en lo Criminal Nº 2 citar a juicio a ocho efectivos policiales.

Los agentes M. L. C.; F. D. C.; H. V.; P. C.. L.; D. W. R.; E. M. V.; D. R. R.; y L. C. T. fueron acusados como presuntos coautores del delito de “Violación de los deberes de funcionarios públicos”, según lo prevé el artículo 248 del Código Penal de la Nación.

La denuncia que originó la IPP fue radicada por los progenitores de la menor asesinada en el año 2020.

Septiembre de 2020, un mes que sigue doliendo