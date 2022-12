Feria de fin de año en San Salvador: profundizarán los controles de los puestos

Se acercan las fiestas de fin de año y los jujeños se preparan para celebrar. Tradicionalmente, todos los años llevan a cabo la feria de fin de año en San Salvador en donde las familias realizaron las compras navideñas.

En esta ocasión, Gastón Millón secretario de Gobierno, habló en el programa de “La Primera Hora” de AM630 e indicó todos los procesos que están llevando a cabo para realizar la feria de los juguetes.

“Es un tema complejo porque anteriormente se armaba una mega feria en la Avenida 19 de Abril. Por un lado, detectamos algunas maniobras extrañas por parte de los permisos que se daban que no tenían que ver con los municipios”, explicó el Secretario de Gobierno, por lo que empezaron a realizar más controles.

Indicó, que también el casco céntrico era un tema complicado en la zona ya que “había una gran competencia en el tema de las venta y directamente no permitimos eso”. Aseguró que se encuentran analizando el lugar en donde se llevará a cabo la gran feria.

Millón reafirmó que tratan de fomentar la posibilidad de que “haya emprendimientos privados para este tipo de venta”, por lo tanto desalientan la informalidad. “Por el momento, no pudimos avanzar con la gestión por que no contamos con los permisos municipales, pero estamos pensando en un lugar que no estén entre los dos ríos, ni en el casco céntrico y que a su vez deben cumplir con los recaudos de la organización y los elementos de seguridad”, detalló.

Las dos opciones que se manejan son por la Av. El Éxodo y la otra por la circunvalación del Cerro Las Rosas, pero aún no presentaron la documentación completa.

Por último, el secretario remarcó que profundizarán “los controles, no solamente desde la Dirección de Espacios Públicos sino también de Seguridad Alimentaria porque también aumenta la venta de comida en la vía pública”. Comentó que se llevan a cabo “relevamientos en distintos sectores. Mientras en otros sectores hay lineamientos sociales, para los que no saquen permisos”.