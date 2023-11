Fin de semana largo para trabajadores estatales de Jujuy: tendrán asueto este viernes

El Gobernador de la provincia, Gerardo Morales, dispuso adherir a la conmemoración del Día del Empleado Público Provincial, motivo por el cual concedió asueto administrativo para el próximo viernes 1 de diciembre.

Al respecto, desde el Gobierno aclararon que la medida alcanzará a todo el personal de la administración pública provincial centralizada, descentralizada y organismos autárquicos que no haya gozado del beneficio por idéntico motivo durante el año en curso.

Así lo hizo saber el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, quien puso en valor “el rol que desempeñan los empleados públicos a favor del funcionamiento del Estado provincial y la prestación de servicios de calidad y eficiencia a los jujeños en general”.

Prevén más subas del precio del combustible: en Jujuy el litro de súper podría llegar a los $450

El pasado sábado, justo a seis días de la victoria de Javier Milei en el balotaje y a tan solo dos semanas de su asunción, YPF implementó un aumento promedio del 12,9% en los precios de las naftas y el gasoil en Jujuy, junto con un incremento del 11,5% a nivel nacional.

A pesar de esta medida, no se ha recibido comunicación oficial por parte de la petrolera, la cual estará bajo la dirección de Horacio Marín a partir del 10 de diciembre.

Este es el segundo ajuste de precios en menos de un mes, siendo el anterior aplicado el 1 de noviembre tras la finalización del acuerdo con el gobierno saliente y el episodio de escasez de nafta y gasoil a fines de octubre.

Desde el pasado sábado 24, el precio de la nafta súper en las estaciones de servicio YPF de San Salvador de Jujuy ha pasado de $321 a $367 por litro, mientras que la nafta premium ha experimentado un aumento de $404 a $457 por litro. Estos cambios generan inquietud entre los consumidores, quienes observan de cerca la evolución de los precios de los combustibles bajo la nueva administración de Javier Milei.

Anticipan que habrá más aumentos luego del 10 de diciembre

Silvia Ficoseco, representante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó: “Fue una sorpresa el aumento del sábado pasado, aunque estaba previsto porque hay que acomodar el precio del combustible. Sin embargo, no sabíamos que sería ese día”.

De cara a lo que será el mes de diciembre, Ficoseco sostuvo: “Vamos a seguir teniendo incrementos. Ahora estamos retrasados en un 25% - 30% con respecto de la inflación y creo que este nuevo Gobierno traerá muchas novedades”.

Perspectivas de cara al Gobierno de Javier Milei

Ficoseco remarcó la postura del presidente electo en materia de precios. “Dijo claramente que no quiere más subsidios y no quiere que haya precios que no sean los reales, en esto el combustible es uno de esos productos que tiene un precio que no tiene que tener”, aseguró.

Si bien, la representante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy explicó que ellos no determinan el precio ni tienen injerencia sobre la definición de esos valores. Sin embargo, Ficoseco precisó: “Si podemos calcular que tiene que ser un 30% más como mínimo y que tiene que acompañar los valores de la inflación”.

Teniendo en cuenta estos valores y considerando los precios actuales, el litro de nafta super en Jujuy podría superar los $450. Esto, además, arrastrará subas en el precio del gas natural comprimido que contempla uno de los ítems de actualización enganchado a los combustibles líquidos.

¿Cómo es la demanda de combustible actualmente en Jujuy?

Luego de un mes donde se registraron faltantes de combustible en estaciones de servicio y, consecuentemente, largas filas para poder cargar, Ficoseco explicó la situación actual.

“La demanda creció mucho y fue irregular por el faltante que hemos tenido en donde la gente cargó mucho más de lo que necesitaba. Después se vio como que hubiera caído, pero consideramos que al final de cuentas será regular”, sostuvo.

Cuánto cuesta el litro en las YPF de la capital jujeña

Los nuevos precios vigentes desde este sábado 25 son los siguientes:

Nafta súper: $367

Nafta Premium: $457

Ultra Diesel: $391

Infinia Diesel: $500

Cabe mencionar que el aumento promedio fue de 12,9%, aunque el índice varía de 11,61% en el caso de Infinia Diesel, 12,36% en Ultra Diesel, 13,12% en Nafta Premium y 14,33% en Nafta Súper.