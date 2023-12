Gerardo Morales: "Desde el 10 de diciembre no voy a ocupar ningún cargo ni a tener injerencia en la provincia"

A pocos días de terminar su gestión, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, habló en el programa Detrás de las Noticias que se emite por Canal 7 sobre cuestiones de salud que atraviesa actualmente, qué espera para la provincia y para el país con el nuevo gobierno.

El mandatario jujeño sostuvo que está recuperándose de una fuerte infección, “tuvimos un mes complicado familiarmente pero estoy bien, todavía tengo algún tiempo de recuperación, estoy recuperando la actividad, especialmente esta semana para poder entregarle el mandato a Carlos Sadir”, dijo sobre su salud.

Consultado sobre qué cosas hubiera cambiado de su gestión, Morales sostuvo que uno de los temas más complejos fue el de la Reforma de la Constitución Provincial, "ya va bajar la espuma, el pueblo va a empezar a leer la Constitución, pero tiene muchos aspectos positivos, reafirmo lo que se ha hecho en la materia, que no ha puesto en peligro nada, se ha respetado la opinión de las comunidades, se eliminaron los fueros que incluso permitió la detención de un concejal de El Carmen, se eliminaron las elecciones indefinidas, se propuso la elección de jueces por concurso; se han hechos muchos cambios".

Sobre el futuro del país, y de su rol en la política manifestó, "ha sido un año intenso, la gente ha querido un cambio extremo, nosotros teníamos otra idea y filosofía que no ha sido acompañada por la gente, pero esa es la virtud de la democracia de elegir".

Morales insistió con su decisión de no opinar sobre el futuro político del país. "No quiero hacer futurología y no quiero emitir ninguna opinión política", indicó y afirmó: "No me voy a meter".

"Uno cree que muchas veces tiene la razón cuando no la tiene, pero más allá de donde esté la verdad, la única verdad es el sufragio que se debe respetar. Yo dije lo que dije y no quiero hablar de política o de lo que viene, pero tenemos que aspirar que al país le vaya mejor. Las personas han puesto su destino en ese nuevo gobierno, y espero que el tiempo me diga 'Gerado estabas equivocado'".

Javier Milei, presidente electo de Argentina

"Desde el 10 de diciembre soy un ciudadano común, voy a trabajar como contador, no voy a ocupar ningún cargo, sino que voy a hacer lo que me gusta, quizás ser parte de una fundación para cuidar el planeta", y agregó que dejará de hacer política "cuando me muera, yo amo la política, amo mi país, y en el lugar que me toque voy a contribuir, pero no voy a estar encima del gobierno de Carlos Sadir comiéndole la cabeza, él fue elegido por el pueblo, el lugar donde me toca es apartarme de todo tipo de injerencia del gobierno, porque viene un equipo y son ellos los que van a tomar decisiones".

En tanto, en el orden nacional dijo que tampoco ocupará cargos, "no quiero ningún cargo, no quiero nada, seguramente el próximo presidente del partido sea Martín Lousteau".

Finalmente, el gobernador consideró luego que "estoy muy conforme, con la intensidad con la que he vivido y hemos vivido estos 8 años". "Soy el gobernador que más inversión hizo en educación, salud, seguridad, en toda la historia", aseguró.

Señaló luego sentirse orgulloso por "el hito de haber recuperado la paz". "Haber terminado con 15 años de corrupción sentaron las bases para otra forma de vida y de respeto entre nosotros", consideró.

"En ocho años de gestión hemos cumplido las promesas y todas las palabras que dimos. Nos habíamos propuesto que Jujuy se inserte como provincia verde para la lucha del cambio climático y trabajar en las causas por eso inauguramos Cauchari, Girsu, Centro Ambiental en Chanchillos y en El Pongo, centros de clasificación de residuos, centros de acopio con el objetivo de eliminar los 70 basuras a cielo abierto, el desarrollo de litio, Cannava, entre otros".

"No fue sólo un hecho de mi gestión que me haya causado orgullo por gobernar, sino que muchas acciones porque es una provincia con gran potencial, con oportunidades, que no tiene techo. Me siento satisfecho de todo lo que sea hecho, hemos puesto proa y pudimos visibilizar a Jujuy. Se han mucho muchas cosas como grupo humano, y estamos orgullosos de haber marcado un camino para la provincia".

Indicó sin embargo que "muchas veces la gente tiene bronca y con razón, y nosotros tenemos que comprender eso".

"Nada más que agradecimiento", expresó sobre el final de la entrevista y agradeció al pueblo "por todos los aportes, desde acompañar proyectos y también cuestionarlos" "Estos 8 años de gran trabajo no se pueden hacer sin el acompañamiento del pueblo", cerró.