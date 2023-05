Gerardo Morales emitió su voto: "Hicimos una transformación en Jujuy"

Gerardo Morales, actual gobernador de Jujuy, emitió su voto en un colegio del barrio Los Perales. Tras sufragar brindó una conferencia de prensa.

“Nuestro partido atraviesa un buen momento. El 70% del país tiene candidatos competitivos, estamos atravesando además un momento de mucho dialogo”, señaló Morales.

El Gobernador reiteró que desde su rol como presidente de la UCR está trabajando para consolidar la unidad de Juntos por el Cambio y señaló que hoy, habrá personalidades del espacio político que integra en Jujuy para brindar apoyo en las elecciones.

“Va a venir Horacio Rodríguez Larreta, Maxi Ferraro, Ángel Rosas, Mario Negri, Martín Lousteau”, enumeró Morales dando cuenta de algunas de las personas del ámbito político que arribarán hoy a Jujuy.

Morales hizo alusión a cambios que se produjeron en la provincia en su gestión como gobernador. “La corrupción está presa, controlamos los cortes de ruta. Además, establecimos el orden, el orden en la vida de las personas. Estoy convencido que tenemos que hacer lo mismo a nivel nacional”, precisó.

De cara a los resultados que se conocerán tras la jornada democrática de hoy, el Gobernador de Jujuy resaltó: “Lo que elija la gente hoy va a reafirmar lo que hicimos en la provincia, pero no define la situación nacional, eso se verá en las elecciones más adelante”.

El mandatario provincial reiteró la importancia de los comicios de este domingo en Jujuy atento a que se elegirá a los convencionales constituyentes, personas que tendrán a su cargo las modificaciones de la constitución de la provincia. “Vamos a eliminar los privilegios de la política, los fueros, las reelecciones indefinidas y darle más calidad institucional a Jujuy”, aseguró.

Interna en Juntos por el Cambio

De cara a las elecciones a nivel nacional, Morales aseguró que en las provincias están “bastante ordenados” y resta sumar más instancias de diálogo.

“Estamos trabajando la posibilidad de otro encuentro, estamos trabajando mucho el programa de Gobierno. Estamos mejor que en el 2015, vamos a resolver todas las diferencias que hay. En el PRO también hay voluntad de ordenar situaciones, el país merece una actitud más madura”, puntualizó.

Elecciones en Jujuy

“Jujuy no es el mismo que en el año 2015 y tampoco va a serlo. Se viene un futuro mejor para la provincia”, señaló Morales y aseguró que con el objetivo de no romper la veda electoral no quieren dar indicios de cómo auguran los resultados.

Ante la consulta del voto electrónico, Morales reiteró: “Ya avanzaremos sobre eso, tenemos que empezar con la boleta única. Primero reformaremos la Constitución que nos va a generar un movimiento importante y le dará mayor calidad institucional a Jujuy”.