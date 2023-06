Gerardo Morales sobre la oferta salarial a los gremios docentes: "Es lo que podemos, hasta acá llegamos"

En conferencia de prensa, el gobernador Gerardo Morales se refirió al conflicto con los docentes y aseguró que la propuesta de elevar el piso salarial a 179 mil pesos es lo que puede pagar el Gobierno y le pidió a los trabajadores de la educación que regresen a clases.

“Compartimos el justo reclamo de los docentes. En los últimos meses la inflación genera más pobreza y la caída del poder adquisitivo de la clase media. Cualquier propuesta con la inflación generada por el Gobierno Nacional no alcanza”, inició el mandatario provincial.

Respecto a la forma en que se manifestaron los docentes, Morales recalcó que “los docentes se han expresado ejemplarmente. No se realizó ninguna contravención y las consignas de hacer permanencia al costado de la ruta sin cortarlas marca la diferencia en el reclamo”.

marcha antorchas docente 2023

También el gobernador resaltó la constante actitud de diálogo de sus funcionarios para tratar de resolver el conflicto con los docentes. “El gobierno nunca se negó al diálogo, estamos en actitud de paritarias permanentes e hicimos algunas propuestas salariales”.

En ese punto, el mandatario provincial aclaró que la propuesta de elevar el salario inicial de los docentes a 179 mil pesos es la última oferta que puede pagar el Gobierno de Jujuy. “Hasta acá llegamos. Les pido a los docentes que vuelvan al trabajo, los chicos necesitan volver a clases”.

En ese sentido, Morales confirmó que de no regresar a clases, el Gobierno procederá a descontar todos los días no trabajados y el presentismo.

Por otro lado, el gobernador de la Provincia de Jujuy subrayó que se resolverán los reclamos sobre la burocracia en el Ministerio de Educación que genera malestar en los docentes. “Son temas que no tienen que ver con lo salarial y que provoca problemas en la masa docente. Me molesta mucho que algunos funcionarios no atiendan las necesidades de los empleados públicos”.

Gerardo Morales reiteró también que volverán a convocar a los gremios docentes el mes que viene para discutir la cuestión salarial. “Ratifico el concepto de diálogo permanente”.

Por último, el mandatario manifestó que “no se va a volver a negociar con los gremios docentes que continúen con el conflicto”.

Un salario inicial de $179.000 para los docentes es la nueva oferta del Gobierno de Jujuy

En una mesa técnica, el viernes 9 de junio, el Gobierno de la Provincia formuló una propuesta salarial superadora que incluye un salario inicial de $179.000, la reestructuración de la base de cálculo del Premio por Asistencia, el aumento del Adicional No Remunerativo Bonificable, otorgar un suplemento No Remunerativo No Bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad y no descontar los días no trabajados en la medida que el lunes, 12 de junio, se reanude la actividad áulica.

Los puntos de la nueva propuesta, son los que se detallan a continuación:

Incorporar al básico propuesto anteriormente $4.500.

Sumar el concepto Adicional No Remunerativo Bonificable (Decreto 2847) la suma de $17.000. El importe del Suplemento No Remunerativo No Bonificable por persona es absorbido en este incremento ($9.000 por persona).

En relación al Premio por Asistencia, previamente se duplicará la base de cálculo, manteniendo el porcentaje vigente, con el compromiso de estudiar su reestructuración y flexibilización en su reglamentación para los meses venideros. Por ende, hasta tanto ello ocurra, se liquidará el referido Adicional a todos los docentes por los meses de julio, agosto y septiembre.

Reconocer a los docentes noveles, de hasta 5 años de antigüedad, un Suplemento No Remunerativo No Bonificable de $4.000 por persona.

No descontar los días de paro, en caso de suspender las medidas de fuerza y retomar las actividades áulicas el próximo lunes, 12 de junio.

Con esta propuesta, se indican a continuación algunos ejemplos de sueldo neto ley (antes de embargos y descuentos comerciales) y que incluye FONID y Conectividad, sin considerar la hora de Jornada Extendida:

-Maestro de grado jornada simple de 0 a 5 años, $179.000.

-Maestro de grado jornada simple 6 años, $182.477,72.

-Maestro de grado jornada simple 10 años, $190.871,68.

-Maestro de grado jornada simple 15 años, $207.659,60.

-Maestro de grado jornada simple 23 años, $245.432,41.

-Maestro de grado jornada simple 30 años, $270.614,29.

Conferencia completa de Gerardo Morales junto a Carlos Sadir y Alberto Bernis