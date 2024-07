Gremios docentes calculan un piso salarial de $360.000 y cuestionan que el FONID se convierta en una suma fija

Tras los anuncios del Gobierno de Jujuy de restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) con recursos propios, el pago de un bono extraordinario de $50.000 y el ofrecimiento de un incremento salarial del 10%, los gremios docentes de Jujuy analizan el impacto de esas medidas en la liquidación.

En un breve cálculo, desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), evitaron hablar de FONID y prefirieron nombrar ese ítems salarial como un "fondo". La postura del gremio fue argumentada por Mercedes Sosa, secretaria general del gremio, y Juan Córdoba, secretario adjunto.

"Vamos a habar de fondo y no de FONID y ¿por qué digo esto? Porque el FONID hasta diciembre del año pasado representaba $28.000 por cargo, lo que nos ofrecieron ayer es por persona, por docente", remarcó Sosa.

En esa línea, la dirigente gremial explicó que "si el FONID estuviera actualizado hoy tendría que rondar los $50.000, es decir que podría ascender a $100.000 para los docentes que tienen dos cargos pero lamentablemente está acotado y congelado a lo que quedó del año pasado y lo va a cobrar un docente por los dos o hasta tres cargos que puede llegar a tener".

Sin embargo, Sosa aseguró que el gremio no va a rechazar la suma ofrecida para compensar el FONID. "Es un paliativo y es un reconocimiento pero a medias porque no es el FONID y por otro lado no está garantizado que sea permanente porque ante nuestra consulta nos dijeron que iba a ser hasta diciembre y que luego iban a ver. Nosotros manifestamos que no puede bajar el salario en enero del 2025, o sea que de alguna manera se tendría que preservar y actualizar esa suma".

Sobre el aumento salarial del 10%, Mercedes Sosa reconoció que impactará en todos los ítems pero indicó que "el incremento es insuficiente" teniendo en cuenta que el Gobierno de Jujuy recibirá los fondos coparticipables correspondientes a la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias recientemente restituida a través de la Ley Bases.

Por su parte, Juan Córdoba, secretario adjunto del CEDEMS, estimó que el piso salarial se ubicaría entre $360.000 y $370.000 para los docentes que recién inician.

"Nosotros en paritarias hemos pedido precisiones por escrito a los funcionarios. En el 10% de incremento también estarían incluidas las asignaciones familiares, sumando dos códigos no remunerativos no bonificables que se unifican y ascienden a una suma de $55.000. De todas formas necesitamos que en la negociación nos compartan precisiones por escrito para que nosotros podamos analizar la propuesta en su totalidad", acotó.

ADEP también analiza la propuesta salarial

Silvia Vélez, secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), expresó que un gran número de docentes se encuentran bajo la línea de pobreza y por eso la solicitud del gremio en paritarias es que el salario inicial iguale a la Canasta Básica Total, hoy alrededor de $850.000.

"Toda la propuesta del Gobierno es para el mes de julio. Nosotros planteamos que haya un adelanto del FONID. Para nosotros representa alrededor de un 15% del básico conformad, no es retroactivo y está garantizado hasta diciembre", dijo Vélez.

Por otro lado, la dirigente gremial se refirió a un ítems que asciende a $55.000 y que lo percibirán todos los decentes. "Era algo que veníamos solicitando y está relacionado a los gastos que tienen los colegas para transportarse a las escuelas. También hay un ítems de $10.00 que reconoce la atención a la primera infancia y la inclusión".