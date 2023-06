Gremios docentes convocan a asambleas para analizar la nueva propuesta salarial del Gobierno

El viernes por la noche en una reunión de mesa técnica convocada por el Gobierno de Jujuy, los representantes gremiales escucharon la nueva oferta salarial que eleva el sueldo inicial de los docentes a 179 mil pesos, entre otros puntos. Por ese motivo, Adep, Cedems y el resto de los sindicatos analizarán la propuesta durante el fin se semana para tomar una determinación el próximo lunes.

En el caso de la Asociación de Docentes Provinciales (Adep), cancelaron el congreso provincial que estaba estipulado para este sábado a la mañana y en lugar de eso dieron a conocer el cronograma de asambleas zonales que inician en la jornada de hoy en cuatro localidades y que se repetirán durante el domingo en cinco ciudades.

Luego de obtener el mandato de cada asamblea, el gremio que nuclea a los docentes de nivel inicial y primario llevará adelante un congreso provincial el lunes por la tarde a las 15 horas en el salón de la CTA, ubicado en calle Ramírez de Velazco 359 de la capital jujeña. Allí los congresales definirán si aceptan la oferta salarial del Gobierno y levantan el paro o si dan continuidad a la medida de fuerza.

Cronograma de asambleas zonales de Adep

Por su parte desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) analizan por estas horas el horario de la asamblea con los afiliados para estudiar la nueva propuesta salarial del Gobierno. Somos Jujuy pudo conocer que ese encuentro se realizará el lunes en la sede de calle Balcarce 162 de la capital jujeña.

Misma determinación que Adep y Cedems, tomarán Amet, Osdea, Sadop y Uda. Se estima que el lunes por la tarde todos los gremios docentes tengan una respuesta.

Un salario inicial de $179.000 para los docentes es la nueva oferta del Gobierno de Jujuy

El viernes por la noche nuevamente el Gobierno convocó a los gremios docentes para dar a conocer una mejora sustancial en la propuesta salarial que los gremios analizarán en asambleas durante el fin de semana y definirán el lunes.

Al término de una reunión de mesa técnica entre representantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas y de Adeo, Cedems, Amet, Osdea, Sadopy Uda, el Gobierno de la Provincia formuló una propuesta salarial superadora que incluye un salario inicial de $179.000, la reestructuración de la base de cálculo del Premio por Asistencia, el aumento del Adicional No Remunerativo Bonificable, otorgar un suplemento No Remunerativo No Bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad y no descontar los días no trabajados en la medida que el lunes, 12 de junio, se reanude la actividad áulica.

Reunión paritaria con los docentes

Los puntos de la nueva propuesta, son los que se detallan a continuación:

Incorporar al básico propuesto anteriormente $4.500.

Sumar el concepto Adicional No Remunerativo Bonificable (Decreto 2847) la suma de $17.000. El importe del Suplemento No Remunerativo No Bonificable por persona es absorbido en este incremento ($9.000 por persona).

En relación al Premio por Asistencia, previamente se duplicará la base de cálculo, manteniendo el porcentaje vigente, con el compromiso de estudiar su reestructuración y flexibilización en su reglamentación para los meses venideros. Por ende, hasta tanto ello ocurra, se liquidará el referido Adicional a todos los docentes por los meses de julio, agosto y septiembre.

Reconocer a los docentes noveles, de hasta 5 años de antigüedad, un Suplemento No Remunerativo No Bonificable de $4.000 por persona.

No descontar los días de paro, en caso de suspender las medidas de fuerza y retomar las actividades áulicas el próximo lunes, 12 de junio.

Con esta propuesta, se indican a continuación algunos ejemplos de sueldo neto ley (antes de embargos y descuentos comerciales) y que incluye FONID y Conectividad, sin considerar la hora de Jornada Extendida:

-Maestro de grado jornada simple de 0 a 5 años, $179.000.

-Maestro de grado jornada simple 6 años, $182.477,72.

-Maestro de grado jornada simple 10 años, $190.871,68.

-Maestro de grado jornada simple 15 años, $207.659,60.

-Maestro de grado jornada simple 23 años, $245.432,41.

-Maestro de grado jornada simple 30 años, $270.614,29.

“Ante los diversos problemas planteados por los representantes gremiales, el Ejecutivo se compromete a acompañar esta propuesta, eficientizar los trámites administrativos, como altas en las liquidaciones, reconocimiento médico, trámites en Recursos Humanos, Junta de Calificación y Licencias, entre otros”, señalaron desde el Gobierno de Jujuy.