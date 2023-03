Gripe aviar en Jujuy: a casi un mes del primer caso, descartan consecuencias en el sistema productivo

Tras la confirmación del primer caso de gripe aviar en la Laguna de Pozuelos (Jujuy) , comenzó un intenso trabajo de verificación y control del sistema productivo. Juan Casasco, director de Ganadería del ministerio de Producción, explicó que la enfermedad no ha llegado a animales que forman parte del sistema productivo de la provincia de Jujuy.

"Tenemos noticias positivas, el único caso que se detecto fue hace un corto periodo y se trata de un animal en silvestria, no tocó la parte productiva. Es un trabajo muy importante el que estamos haciendo para que esa enfermedad no llegue a las producciones", aseguró detallando que es la preocupación que hay en el sector.

Casasco remarcó que tras la confirmación del caso de gripe aviar en Jujuy, se creo una mesa provincial avícola para explicar y compartir constantemente medidas de prevención y cuidado. El objetivo es trabajar de forma anticipada y lograr que la patología no llegue a los animales que forman parte del sistema productivo.

"A los productores más pequeños también les pedimos que alejen a los animales de producción de aquellos que están en silvestria, se les piden que en los galpones o territorios de traspatio no tengan contacto", explicó Casasco quien además remarcó que hay información en la página web del ministerio de Producción y en los canales oficiales del SENASA.

El funcionario provincial hizo hincapié en la importancia de la prevención para evitar el ingreso de esta enfermedad en el circuito productivo. "Al día de hoy, no tenemos casos de gripe aviar en animales de producción, en silvestría es el único caso y si todo continúa así, en un corto periodo lo descartaremos y estaremos libres", fundamentó.

Producción avícola en Jujuy:

Según los registros que tiene el ministerio de la Producción de Jujuy, hay 6 productores de huevos y 3 productores de carne. "Esto es en el circuito formal, estamos trabajando fuertemente con ellos porque son los que tienen en sus manos lo que sería el consumo provincial de huevos y de carne", precisó.

Casasco remarcó que "no hay gripe aviar en producciones" y que, si bien el único caso fue en silvestría, prevén descartarlo a la brevedad.

¿Cómo se transmite la gripe aviar?

Según indicaron desde el Ministerio de Salud argentino, por el momento "la enfermedad no se transmite a las personas por medio del consumo de carne aviar y sus subproductos. Por lo tanto, no hay peligro en la ingesta de estos alimentos".

El riesgo de transmisión a humanos es bajo, y puede ocurrir cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas por las personas o el virus toma contacto con las mucosas de boca, nariz u ojos.

Los virus H5N1 que circulan actualmente en las aves silvestres y causan brotes en las aves de corral están bien adaptados para propagarse entre las aves. Sin embargo, estos virus de la influenza aviar H5N1 no tienen la capacidad de unirse fácilmente a los receptores de las vías respiratorias superiores de los seres humanos, ni de transmitirse entre las personas, explicaron desde los Centro de Control y Prevención de enfermedades de los EEUU (CDC).

¿Cuál es el riesgo para los humanos?

Si bien el riesgo de transmisión es considerado bajo bajo, las personas consideradas expuestas son aquellas que hayan tenido contacto directo sin protección adecuada con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados.

El desplume, la manipulación de cadáveres de aves de corral infectadas y la preparación de aves de corral para el consumo, especialmente en entornos domésticos, también pueden ser factores de riesgo.

La OMS señala que "aunque se cree que la transmisión de la influenza aviar de persona a persona ocurrió en algunos casos cuando hubo contacto cercano o prolongado con un paciente, hasta la fecha no se ha identificado ninguna transmisión sostenida de persona a persona". Desde 2003 a 2022 (19 años), a nivel mundial se notificaron 868 casos de Influenza aviar en humanos.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se recomienda seguir las siguientes medidas de cuidado:

• Lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol

• Evitar el contacto directo con aves silvestres y, de ser posible, solo observarlas desde lejos.

• Evitar tener contacto sin protección con aves de corral que parecen estar enfermas o muertas.

• En relación a aves en grandes ciudades (gorriones, palomas) el riesgo se considera muy bajo ya que estas aves no se han mostrado hasta el momento muy susceptibles al virus.

• En caso de encontrarse algún ave enferma o muerta, evitar el contacto y dar aviso a las autoridades sanitarias del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

• No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral.

• Actualmente, no hay restricciones para viajar a zonas afectadas por influenza aviar. Sin embargo, se recomienda que las personas que viajan a zonas con brotes de influenza aviar tomen las medidas de prevención necesarias para evitar el riesgo de contraer la enfermedad.