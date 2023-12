Guillermo Jenefes: "La política de shock va a repercutir en todos los argentinos"

Guillermo Jenefes comenzó una nueva emisión de Detrás de las Noticias analizando los hechos políticos del fin de semana en Argentina y Jujuy . Además, recordó el caso de las tierras del Aeroclub de la provincia y planteó la situación de cara a la búsqueda de expropiación por parte de privados.

“En el plano nacional lo más importante fue la asunción como presidente de los argentinos de Javier Milei, la jura de sus ministros y el discurso que él ha efectuado dirigido fundamentalmente a sus seguidores que estaban entre el Congreso de la Nación y la plaza de los dos Congresos”, inició.

“Milei expresó que recibía un Gobierno totalmente fundido, sin dinero, por eso él hablaba de que no hay plata. Es un Gobierno con casi 40% de desocupación, con una inflación interanual que llega casi al 170% con recesión, con graves conflictos económicos, sociales, políticos y él dijo que va a iniciar una política de shock”, repasó.

En ese sentido, explicó que el flamante presidente determinó que “el enfermo que es la República Argentina como consecuencia del déficit fiscal, no va a recibir aspirinas como recibía desde hace mucho tiempo sino fundamentalmente va a tratar de ir al hueso para solucionar los sete problemas”.

“Esa solución de política de shock, sin duda alguna, va a repercutir en todos los argentinos y argentinas: está pronosticado que va a haber una inflación superior al 20% en diciembre, en enero del 30 al 40%, pero es necesario dejar de emitir por parte del Banco Central de la República Argentina achicar el déficit, achicar el Estado, lo cual comparto plenamente con el Presidente y le deseo toda la suerte para que logre sus objetivos”, expresó el conductor del ciclo.

En tal línea, recordó que Milei “va a tener que hacer un gran esfuerzo al no tener diputados, senadores, gobernadores e intendentes, va a tener que conversar, consensuar y acordar de tal manera de que pueda a través de ese consenso y de ese diálogo sacar las normas que permitan dentro de la ley y dentro de la Constitución Nacional llevar al achicamiento del Estado y a un gobierno que realmente mire el bienestar general”.

ASUNCIÓN DEL GOBERNADOR DE JUJUY

“Terminando un periodo de ocho años del gobernador Gerardo Morales, fue el contador Carlos Sadir quien también tuvo su juramento, la entrega de los atributos de mando y la jura de sus ministros”, refirió en el orden local.

Asimismo, recordó que “hubo cambios en dos ministerios: en el Ministerio de Hacienda, que es quien reemplaza a Sadir y en el Ministerio de Desarrollo Humano. Luego se mantuvieron la mayoría de los funcionarios del gobierno saliente”.

“Carlos Sadir hizo un discurso sobrio, pisando los pies en la tierra y diciendo a los jujeños que lo acompañen, diciendo a su vez que, ese ajuste que viene de la Nación, sin duda alguna va a llegar a la provincia de Jujuy, como todas las provincias argentinas. Y le debemos tener, por ende, paciencia, no colocarles palo en la rueda y tratar de que este gobierno provincial pueda también ver el bienestar general de todos los jujeños y de todas las jujeñas. También le deseo a Carlos Sadir la mayor de la suerte en su gobierno”, expresó.

CONFLICTO POR LAS TIERRAS DEL AEROCLUB

Por otra parte, Jenefes hizo mención a “la recuperación de tierras del Aeroclub que pertenecían a Guillermo Sánchez de Bustamante, luego de un viejo pleito que tuvo el Estado provincial, por revocación de una donación y de una permuta, en donde el Estado logró la nulidad, la revocación de la donación y la nulidad de la permuta por sentencia firme pasada a la autoridad de la cosa juzgada”, introdujo.

“En este pleito que duró 20 años, luego de dictar la Corte el último fallo, se dispuso que las tierras en donde estaba el Aero volvían a Guillermo Sánchez de Bustamante. Se generó la toma y recuperación de las tierras de Guillermo Sánchez de Bustamante del Aeroclub, el cual fue desalojado en el día de hoy, entregando la posesión a sus propietarios. Y como no quiero que luego se utilice que he hecho esta mención por interés personal, aclaro uno de los propietarios de esas tierras es mi hijo, otro es quien les habla y otro es Guillermo Sánchez de Bustamante", indicó.

“Tenemos conocimiento de que mañana va a tomar estado parlamentario una ley por la cual se declara de utilidad pública las tierras de Guillermo Sánchez de Bustamante y se las van a expropiar. Guillermo Sánchez de Bustamante inició su juicio teniendo aproximadamente 62 años, hoy tiene 84 años. Si lo expropian seguramente serán sus hijos y sus nietos los que verán la indemnización que les pueda corresponder. Esa ley que se pretende tratar en la Legislatura de la provincia de Jujuy, diciendo que el Aeroclub o esa pista de aterrizaje es de utilidad pública, es totalmente falsa. Es de utilidad de 6 o de 7 millonarios cuyos nombres hoy no voy a dar, pero ello no implica que los dé en otro programa, que aterricen sus aviones”, expuso.

“El Estado pretende la expropiación diciendo esto va a ser de utilidad pública. Dios quiera que el gobernador Sadir vea esta situación por cuanto claramente le han dicho los protagonistas que vamos a dejar que esa pista siga cumpliendo la función de utilidad para los Bomberos, para la Policía, para la lucha contra el fuego y para asistencia médica, pero lo que no vamos a dejar es que siete u ocho vivos sigan aterrizando sus millonarios aviones y no paguen absolutamente nada”, expuso.

“Esto es la penúltima etapa. La última etapa sería, si cometemos la locura, decir que es de interés público un aeropuerto que lo utilizan ocho o nueve personas, no toda la comunidad, no todos los jujeños, ya que el 99,9% de los jujeños no tiene aviones, no utiliza esa pista. Y estamos diciendo a la provincia de Jujuy que por convenios celebrados con ella estamos dispuestos a que sigan utilizando ese lugar para la lucha del fuego, para atender a cualquier catástrofe y para cualquier avión que preste un servicio público, pero los privados pretenden hacer lobby en el Gobierno y lograr una expropiación que perjudica a terceros. Eso es inseguridad jurídica cuando estamos pregonando de que debe existir en la provincia de Jujuy seguridad jurídica y protección de bienes de todos los jujeños”, cerró.