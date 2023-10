Guillermo Snopek sobre las elecciones: "Hay muchas otras cosas que defender en el país como la educación y la salud"

El candidato a diputado nacional, Guillermo Snopek, del frente Unión por la Patria, conversó con Aire Jujeño que se transmite por AM630 previo a la veda electoral de cara a las elecciones del domingo 22 de octubre.

“Estamos a horas del cierre electoral, para darle paso a la veda y la gente pueda reflexionar de todo lo que ha visto y escuchado durante estos días sobre propuestas. Están intentando confundir al electorado con votos de la elección anterior, pero nos centramos en convocar a ese compromiso ciudadano de la participación ya que fue importante el porcentaje que no concurrió a las urnas en las elecciones de agosto", manifestó Snopek.

Quien acompaña al candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, destacó que se la ha planteado sobre Jujuy una visión diferente centrada en tres ejes, “las universidades, industriales y el turismo. Massa se reunió a lo largo y a lo ancho del país con autoridades de universidades, ya que ellas cuplen un rol fundamental en el desarrollo del país”.

“Después visitó a las diferentes pymes, que son el motor y las que emplean al 80% de los trabajadores en Argentina otorgándoles las herramientas que ellos necesitan para acceder a créditos y ampliar su producción, que significa generación de trabajo”.

Además, sobre el anuncio de regular por ley el PreViaje, dijo “el crecimiento que tiene el turismo en la Quebrada de Humahuaca va a poder ser sostenido en el tiempo y es la garantía de trabajo para muchos jujeños. Pero también se le ha planteado la necesidad de créditos blandos para la zona de las Yungas, que se encamina a crecer”.

Por otro lado, sobre los impactos negativos que sufriría el país si no continúan con el modelo actual de política, manifestó, “habrá menos empleo, despidos por falta de recursos que tendrá una incidencia directa. Al igual que si sacan los subsidios al transporte, se producen paros en virtud del sostenimiento solidario que hace el gobierno nacional a las empresas de transporte y en parte que hace el gobierno provincial que no si no se realiza hay dificultades”:

“Allí se ve lo que le costaría a cada padre que envía a sus hijos a la escuela, sin los subsidios haría que muchas veces los padres no tengan los recursos. Por eso los electores deben reflexionar”.

Finalmente, dejó su mensaje a los jujeños y pidió acompañamiento, “desde el lugar que estuvimos y estaremos alzaremos la voz por los jujeños en el Congreso. Somos conscientes de las dificultades que se viven hoy en el tema económico pero hemos visto que las medidas que ha tomado nuestro candidato a presidente son para que la argentina crezca”.

“Sabemos que hay muchas cosas por mejorar en el país pero hay muchas que defender: la escuela, la salud y la educación”, concluyó.