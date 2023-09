Habló la madre de la mujer desaparecida en Alto Comedero: "La habían notado muy triste"

La familia de Luciana Vilte Pisar atraviesa un momento de angustia e incertidumbre al no saber nada de la joven mujer de 30 años que se ausenta de su domicilio desde el miércoles 20 de septiembre.

María Inés Vilte Pisar, madre de Luciana, dialogó con AM630 y explicó: “Luciana salió ayer miércoles a las 6 de la mañana, horario habitual, de su casa para ir a trabajar. Se dirige hasta la esquina de su casa y toma un colectivo que es de la Línea 52 de la empresa Santa Ana y se baja en una sucursal de Agua de los Andes sobre la ruta porque ahí toma otro colectivo hacia el hospital Arturo Zabala. Ella trabaja ahí ya que es técnica en Laboratorio. Esa es su rutina”.

Luego la mujer aseguró que, tras salir de su casa, Luciana nunca llegó al trabajo, “estuvimos preguntando y los vecinos la vieron tomar el colectivo 52 ayer a la mañana, pero ahora no sabemos si se bajó donde se sabe bajar siempre o siguió. Ahí es donde se pierde todo el rastro. Intentamos llamarla y el celular sonó como hasta las 18 horas y después entraba al contestador”.

Cabe destacar que Luciana es madre de tres nenitas de 11, 10 y 1 añito, quienes quedaron con su esposo. Al respecto, María Inés agregó: “Hablaron con su esposo, él dice que estaba todo bien, que no había problemas. Yo pregunté si habían discutido el día anterior o algo y me dijo que no, que estaba todo bien. Unos meses atrás, ellos habían tenido problemas familiares, pero supuestamente lo habían arreglado, estaba todo bien y de ahí mi hija no me daba más salida. En ese momento no hubo denuncias en ese momento y la verdad no pude descubrir si él le levantó la mano o no, ella lo negó totalmente”.

Por otro lado, la mujer indicó: “Hasta ahora sigo publicando la desaparición porque no tengo novedades, pero supuestamente iban a ir, desde la policía, nuevamente por los hospitales porque a Luciana ya le habían robado dos o tres veces, entonces no salía con su documentación. Yo encontré su documento, tarjeta de crédito, el carnet del ISJ, todo en la casa y no tenía ninguna documentación encima”.

La madre de Luciana aseguro que su hija no tiene amigas, “hablé con una compañera de trabajo que es con la que más habla y me dijo que la había notado rara en los últimos días, muy triste, pero que no le dio más detalles”.

Finalmente, María Inés explicó que el miércoles por la noche fueron a la casa de su hija para hacer un rastrillaje y llevaron a su esposo a la División de Búsqueda de Personas a declarar. “Es la primera vez que ella se ausenta. Creería que se fue por sus propios medios y espero que no haya pasado nada más, espero que nadie la haya levantado y si se fue con otra persona, que por lo menos avise. Es todo lo que queremos”.

Policía continúa la búsqueda de Luciana con la ayuda de canes

La Policía intensificó la búsqueda de Luciana Florencia Vilte Pisar. Efectivos de la Unidad Regional N° 1 y 7 realizaron operativos de rastrillajes por la zona del dique los Alisos, Barrio Alto Comedero y sectores rurales, sin dar con el paradero de la mujer.

Paralelamente, personal de la División de Búsqueda de Personas prosigue con las tareas investigativas en el domicilio de la mujer, reconocimiento de prendas y seguimientos de las cámaras de seguridad y redes sociales.

Búsqueda de Luciana Vilte

Búsqueda de Luciana Vilte

Búsqueda de Luciana Vilte

CÓMO ES LUCIA VILTE

De 1,62 mts. de altura, contextura delgada, tez trigueña, cabello de color negro largo hasta la cintura, ojos marrones. Vestía una chaquetilla de color blanco, campera de color marrón, piel de durazno, pantalón cuadrillé color blanco y negro y zapatillas de color beige. Posee tatuajes.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-4245600/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.