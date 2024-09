"Hace rato que no teníamos un hecho de esta gravedad en nuestras rutas", lamentó el secretario de Seguridad Vial

Cuatro muertos y 28 heridos fue el saldo del siniestro fatal ocurrido en la madrugada de este lunes en Ruta Nacional 66 a la altura de Las Pampitas. La gravedad del hecho obligó a implementar un eficiente operativo del sistema de emergencias para asistir a las víctimas que dejó el choque entre un colectivo de larga distancia y un automóvil.

El secretario de Seguridad Vial de la Provincia, Alejandro Marenco dialogó con AM 630 Lw8 y se refirió al siniestro vial. “Es una noticia bastante aciaga, un hecho terrible que hace bastante tiempo que no se registraba por las características que tuvo en nuestras rutas”.

Marenco aclaró que los dos conductores del colectivo de larga distancia dieron resultado negativo en el test de alcoholemia y se explayó sobre las potenciales hipótesis del hecho. “Aquí hubo invasión de carril por parte del automóvil de menor porte. Hay que determinar si existió un adelantamiento indebido; si el estado de la calzada tuvo algún efecto en el auto; si existió exceso de velocidad; si el conductor se durmió; las hipótesis son varias”.

foto Same siniestro fatal Ruta 66 Las Pampitas

Además, Marenco confirmó que de los 28 heridos, 13 continúan internados (7 en el Hospital Pablo Soria y 6 en el Hospital Arturo Zabala de Perico). “Hay lesiones de diferente gravedad en personas de distinta franja etaria, incluso hay un niño de 1 año quien también sufrió lesiones”.

“No arrancamos bien la semana, y hace rato que no teníamos un hecho de esta gravedad en nuestras rutas”, sumó Marenco.

Por otro lado, el secretario de Seguridad hizo hincapié en los proyectos de ley que ya fueron presentados en el Congreso de la Nación. “Todos plantean la potencial peligrosidad de los ómnibus de dos pisos. Los proyectos piden sacar de circulación ese tipo de vehículos por la altura que al ser impactados en la zona baja pueden volcar fácilmente”.

En otro orden, Marenco lamentó que en rutas nacionales no exista el mantenimiento adecuado, situación de larga data en todo el país. “Hay una ausencia absoluta del estado en el mantenimiento de las vías. Esa es una ruta que hoy no tendría que ser simple, ya tendrían que haber concluido las obras para convertirla en autovía (doble carril). A veces en el medio se mete la política y eso no le hace bien a la infraestructura vial. Cuando se dejan de ejecutar obras o no se continúan , lógicamente que la potencialidad de los siniestros viales y de la cantidad fallecidos se sigue elevando. Desde hace unos cuántos años que la infraestructura vial tiene una gran influencia en esto”, cerró.