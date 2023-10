Hay largas filas en las estaciones de servicio de Jujuy a la espera de resultados electorales

A la espera de los resultados oficiales de las elecciones generales de este domingo 22 de octubre y debido a la escasez de producto, hay largas filas en algunas estaciones de servicio de San Salvador de Jujuy .

Desde horas de la mañana, los puntos de expendio registraron una alta demanda en comparación a otros domingos. A la falta de provisión en algunos sectores se suma la especulación por los comicios ante la apertura de los mercados este lunes.

ADVIERTEN QUE SE AGRAVARÁ LA ESCASEZ DE COMBUSTIBLE EN JUJUY

La problemática de los combustibles es de larga data en Argentina. Las estaciones de servicio registran faltantes y argumentan que las petroleras restringen el abastecimiento debido a que los precios no son competitivos. De cara a la cosecha, advierten que se profundizará la falta de gasoil .

“Nos está faltando el producto, las petroleras están mandando pero no para cubrir la demanda, se debe a que tenemos los precios congelados y no les interesa abastecer al mercado con estos valores”, explicó sobre el panorama actual en Jujuy Silvia Ficoseco, integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles.

En el contexto de escasez, los usuarios consumen más para evitar quedar desaprovisionados. “Cuando no hay producto la gente llena el tanque y la sobredemanda genera faltante, es un círculo vicioso”, indicó en diálogo con GPS por AM630.

“Los expendedores no tenemos manera de intervenir, recibimos los productos diariamente y con cantidades limitadas, no tenemos lugares para almacenar y no vender. Los tanques alcanzan para subir la demanda de uno a dos días como máximo”, argumentó Ficoseco sobre la situación de los expendedores.

“Las petroleras cuando no están de acuerdo con las medidas de Gobierno ponen cupo, si queremos más producto más caro nos cuesta, son medidas de atrás del surtidor. Lo demuestra el mercado mayorista, que está un 20 o 30% más caro”, planteó.

En ese sentido, la integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy advirtió que la escasez del gasoil se pronunciará. “Una empresa, una finca o un lugar que necesita más producto lo tiene que comprar en el mayorista mucho más caro y el mercado se vuelca a las estaciones de servicio”, señaló.

“Creemos que esto va a ir para peor porque comienza la época del gran consumo del campo, el año pasado no lo sentimos por la sequía”, sostuvo Ficoseco en alusión a los meses venideros.