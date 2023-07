Heroico: chocó, quedó tendido en la ruta y otra conductora lo salvó de ser atropellado

"No sé cómo tuve el valor de ponerme al frente del muchacho", indicó la mujer entre lágrimas. Este jueves por la mañana, una conductora se convirtió en la heroína de una joven motociclista que protagonizó un incidente vial sobre Ruta Nacional 9.

Accidente vial en Alto Comedero

El motociclista que circulaba por Ruta 9 a la altura de un reconocido local bailable del acceso sur de la capital jujeña, colisión con un camión que circulaba sin luces. La falta de luces en el rodado, la poca eliminación de la zona y las lluvias complicaron la visibilidad del conductor que terminó herido sobre la cinta asfáltica.

En diálogo con Canal 7 de Jujuy, la mujer que todavía permanecía en estado de shock, pudo explicar: "Yo venía de dejar a mi hijo del colegio y al subir por la ruta, veo algo que se empezó a mover en la ruta y pude esquivarlo porque o sino le pasaba el auto por encima al muchacho".

Luego agregó: "Pude estacionar al costado de la ruta y me bajé a parar a los colectivos que venían atrás y a correrlo al muchacho de la moto porque o sino lo atropellaba el colectivo" y continuó: "A mí también casi me atropella porque como llueve y era muy temprano, acá está obscuro y no nos vio, casi nos mata a los dos"

Entre lágrimas la mujer aseguró: "No sé cómo tuve el valor de ponerme al frente del muchacho". Luego la heroína explicó que el conductor de la motocicleta estaba "atontado, muy golpeado, le sangraba mucho la nariz y tuvimos la suerte que del colectivo que nos rosó, bajó un policía y me ayudó a detener un poco el tránsito y al ratito bajaron dos señores del SAME que pasaban a dejar a sus hijos al colegio".

Segundo accidente en menos de 30 minutos

Posteriormente, sobre Ruta 9 a la misma altura del primer siniestro vial, pero en el carril opuesto, dos vehículos impactaron por intentar frenar.

Según pudo saber Canal 7, el primer auto frenó de golpe y el que venía detrás no pudo frenar a tiempo y lo colisionó. Sólo se lamentan daños materiales.

Choque en cadena sobre Ruta 9

Otro hecho vial tuvo lugar sobre la misma Ruta Nacional, pero a la altura de Ciudad Cultural del barrio Alto Padilla. El accidente en cadena se registró cerca de las 7 de la mañana.

Según fuentes consultadas por Somos Jujuy, dos vehículos marca Peugeot, uno de color azul y otro blanco y un colectivo de larga distancia colisionaron en el ingreso a Ciudad Cultural. El hecho se habría producido cuando la conductora del Peugeot azul realizó una mala maniobra al intentar ingresar al predio de Ciudad Cultural.

choque

Ante la mala maniobra de la conductora, el chofer del colectivo frenó de golpe y embistió levemente al rodado de menor porte, pero el Peugeot blanco que circulaba detrás del colectivo no logró frenar a tiempo por lo que terminó colisionando la parte trasera del colectivo.

Posteriormente se les realizó el test de alcoholemia a todos los conductores involucrados, los cuales arrojaron resultado negativo.