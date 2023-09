Incendios en Jujuy: sofocaron más de 10 hectáreas sobre ruta 66 bis

Jujuy atraviesa la temporada de incendios forestales . Este martes en horas de la tarde se registró una importante quema de pastizales sobre ruta 66 bis, a la altura del Polígono de Tiro.

Al respecto el comisario inspector Juan Giménez, declaró por Canal 7 que recibieron un alerta mediante el llamado de la Central de Alarma, “se calculan que fueron unas 11 hectáreas, por lo que en primera instancia trabajó personal de Bomberos de Perico que solicitó apoyo de otras dotaciones, de un camión con 10.000 litros de agua y un helicóptero hídrico”.

Sobre el origen del foco ígneo dijo que el mismo se habría originado sobre la banquina y el viento hizo que se propagara hacia zonas forestadas, “afortunadamente no se constató la existencia de viviendas en la zona, y estamos tratando sofocarlo de manera completa pero continuaremos con la vigilancia”.

Por otro lado, mencionó que a diario extinguen focos de menor envergadura en la capital jujeña, “pero son igual de importantes. No hay que dejar de extinguirlos y así evitar la propagación. Les pedimos a las personas que no arrojen elementos de llama libre al costado de la ruta, que no traten de no quemar basura tenemos porque nuestra vegetación ahora es seca, que favorece la expansión del siniestro".