Inflación en colegios de Jujuy: las cuotas podrían aumentar cada dos meses

La inflación continúa haciendo estragos en la sociedad y esta vez le tocó a la educación. Padres de diversos colegios públicos de gestión privada de Jujuy , denunciaron el abrumador aumento que se aplicó en las últimas cuotas.

Diego López de la Asociación Jujeña de Instituciones Educativas Privadas, dialogó con 'La Primera Hora' de AM630 y explicó cuál es la situación actual de las instituciones educativas.

“Nosotros como asociación y propietarios de colegios públicos de gestión privada, seguimos las decisiones del Ministerio de Hacienda y del Gobierno Educativo de la provincia de Jujuy. Es decir, nosotros no pagamos lo que queremos pagar sino lo que nos obligan a través de la escala salarial que tiene la provincia a todos aquellos colegios que están incorporados a la lista oficial”, comenzó diciendo López.

Luego agregó: “Los sueldos docentes en las escuelas públicas de gestión privada no son un capricho, son las decisiones entre las paritarias que dicen los sindicatos y el Gobierno educativo. Jamás participamos nosotros de esa mesa de discusión. Entonces cuando el Gobierno Provincial dice que aumentan los sueldos, los colegios públicos de gestión privada nos vemos obligados a subir los sueldos de los docentes que trabajan en nuestras instituciones”.

López detalló que cada aumento que el Gobierno da, que lo viene dando desde el mes de febrero de este año y ya han subido un 55% hasta la fecha, parecería no alcanzar dentro del rango de promedio de inflación.

“Hoy nos encontramos lamentablemente con otra suba y para los colegios que nos encontramos sin subvención del Estado, tenemos que analizar los costos de cómo eso impacta en nuestra economía y evidentemente debemos subir las cuotas. Es una matemática que no depende de nosotros, pero que tampoco podemos soslayar porque no podemos poner en punto de quiebra nuestro establecimiento por no atender la suba de los salarios”, precisó el referente de la Asociación.

Diego López - Créditos: 30 Denarios (Canal 7 de Jujuy)

Posibles aumentos progresivos en las cuotas

En este sentido, López explicó: “El aumento de las cuotas va a depender de la mecánica que tenga el Gobierno con respecto a la escala salarial. Si el Gobierno aumenta todos los meses los sueldos, y los colegios en su análisis económico ve que no le alcanza pero no queremos tener conflictos con nuestro personal, el aumento de los colegios privados dependen del aumento en la cuota”.

Luego agregó: “Si nosotros no tenemos subvención del Estado, no somos escuelas públicas de gestión pública y dependemos de nuestras propias economías, significa que son los padres los que sufren en definitiva. Entonces si el Gobierno aumenta los sueldos todos los meses, puede ser que las cuotas de los establecimientos educativos aumenten mes a mes”.

Además López precisó: “La cuota tiene que subir, es innegable, nosotros no somos una isla. Me sorprende que la gente crea que nosotros podemos subsistir con una cuota que está establecida desde el mes de marzo/abril cuando vemos que la convulsión social por el aumento de sueldos se refleja todos los días, entonces es muy contradictorio pedirle a la escuela pública de gestión privada que mantenga la cuota cuando en definitiva dependemos de muchos factores que no son nuestros, pero que intervienen en la mecánica económica del colegio”.

Cabe aclarar que acá hay colegios que son subvencionados por el Gobierno Provincial y colegios públicos de gestión privada que no tienen subvención.

Inflación en colegios de Jujuy: las cuotas podrían aumentar cada dos meses

Abrumador aumento en las cuotas

Al respecto, el referente de la Asociación explicó: “Tenemos que ver cómo podemos mediar esa circunstancia para poder llegar a un acuerdo para que la cuota no sea algo violentamente agresivo para el bolsillo del padre, ni sea angurriento para cada colegio, pero que la ficha está instalada, está instalada”.

A la fecha hay colegios que están en 17 mil pesos como piso y entre 38 y 40 mil pesos como techo. Al referirse sobre el aumento progresivo de las cuotas para no sentir la suba abrumadora indicó: “No podemos establecer o asegurar que las cuotas van a subir cada 2 o 3 meses porque o si no se van a producir estos sobresaltos que estamos teniendo hoy”.