Intensifican la búsqueda de una jujeña que lleva desaparecida más de seis años

Personal del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SiFeBu) se encuentran en la provincia para ayudar en la búsqueda de Cintia Elizabeth Tolaba, quien desapareció el 2 de Enero del 2016 en el Departamento de Santa Clara.

El operativo inició con un recorrido por una represa, alrededor del río Lavayen y zonas aledañas.

Participan personal de la División de Búsqueda de Personas; Bomberos de la Unidad Regional N° 1 Y 2 de la Policia de la Provincia de Jujuy ; Bomberos voluntarios de Santa Clara, Defensa Civil y personal del MPA de San Pedro y algunos lugareños de la zona.

BÚSQUEDA DE CINTIA TOLABA

Cintia Tolaba es oriunda de Santa Clara y tenía 15 años cuando fue vista por última vez el 2 de enero. La joven, había salido de su casa alrededor de las 22 horas para ir a la plaza del pueblo de Santa Clara y desde allí no se supo más de ella.

Su madre Haide Jurillo nunca paró de buscarla en siete años y aún continúa con la angustia de ese día, y declaró: “Yo sola busco a mi hija, yo sola la busco. Desde el 2 de enero de 2016 a las diez de la noche no supe más de ella. No duermo desde ese día y no voy a descansar hasta que la encuentre”.

“Por favor, ayúdenme a buscar a mi hija", pidió.

Cuando Cintia Tolaba abandonó su hogar con la idea de volver pronto, tenía 15 años y muchos sueños por cumplir.

Por eso su madre solicitó a la comunidad y, sobre todo, a las autoridades, que no se olviden de Cintia Tolaba, “solo cierren los ojos e imaginen que no saben absolutamente nada de su hija por 7 años, ¿qué harían?”, finalizó.

Así se vería hoy Cintia Tolaba, según la inteligencia artificial