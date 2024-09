Intenso trabajo de los Bomberos Voluntarios de Palpalá: intervienen en al menos tres incendios de vegetación por día

Intenso trabajo de los Bomberos Voluntarios de Palpalá que por día intervienen en al menos tres incendios de vegetación por día.

En diálogo con Canal 7 de Jujuy, el comandante Enrique Bordones del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Palpalá explicó sobre las salidas que se realizan para cubrir la emergencia. “Estamos en temporada de incendios, tanto forestales como de pastizales, y nosotros prácticamente estamos saliendo entre tres a cinco veces por día; los fines de semana son más intensas las salidas porque la gente ya se va de picnic o sale de paseo, por ello son varias las intervenciones que tenemos”.

Si bien los motivos pueden ser diversos, la inconciencia de las personas sobre el cuidado del medio ambiente es la principal causa.“Realmente hay que ser sincero, es por descuido de la gente; como por ejemplo, cuando cuando las personas circulan por ruta y van fumando, lo que hacen es tirar la colilla encendida, esto si puede encender fuego; también el efecto lupa de los vidrios que están a los costados de la ruta, o bien también en los basureros, el efecto lupa levanta mucha la temperatura y hace que se encienda el fuego” sostuvo Bordones.

Asimismo, el comandante sostuvo que si bien no cuentan con estadísticas de la cantidad de hectáreas afectadas en el departemento Palpalá, el trabajo es constante. “Hay control de la situación, lo que no tenemos la cantidad y tampoco hemos hecho las estadísticas; este fin de semana hemos tenido un incendio grandísimo, aquí en Palpalá, y como dije antes, es por descuido de la gente, porque están las informaciones, tanto en televisión como en radio, que no tienen que encender fuego, no tienen que quemar basura, pero la gente lo hace, no entiende el peligro que acarrea eso, si es cerca de una casa, se le puede prender fuego, es por ello que es en estos tiempos es muy peligroso”.

Finalmente, describió como se dan las condiciones propicias para que el incendio se desarrolle efectivamente. "El tema también son las condiciones climáticas, en el caso de que se presente una corriente de viento, el fuego se propaga más rápido, el aliado del fuego es el viento. Hay una regla de los 30 esto significa, 30 de temperatura, 30 de humedad y 30 por ciento de los vientos, propiedad adecuada e idílica para el progreso del fuego”, concluyó.