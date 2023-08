Jorge Noceti: "No podemos seguir apostando a que cada elección sea una refundación del país"

Jorge Noceti , junto a Claudia Figueroa, estuvo al frente de una nueva emisión de Detrás de las Noticias. En el comienzo del programa, hizo un análisis de la situación política, económica y social de Argentina , tras las elecciones primarias y de cara a las generales de octubre.

“La Argentina está viviendo en modo electoral, diríamos, en una expresión terminológica moderna, aunque las consecuencias del modo electoral no son precisamente modernas en el sentido de que los escenarios que vivimos son bastante frecuentes en los años electorales”, comenzó indicando.

“Es que la Argentina tiene un sistema casi diría formalista y todo lo que se hable de elecciones tiene que ser circunspecto y sacralizado. No vivimos el proceso electoral con la naturalidad que se vive en otros países y desde las campañas hasta la elección nos acordamos y nos preocupamos por hacer de estos actos de tal formalidad que al final nos olvidamos de la gente”, planteó.

En ese sentido, ilustró: “fíjense, por ejemplo, en nuestro país los días electorales se cierra todo, no hay restaurantes; no hay bares; no hay fútbol; no hay espectáculos; no hay cine y no hay teatro. Como si la elección fuera lo más importante del mundo y eso va sucediendo durante el proceso electoral”.

Noceti recalcó que se trata de una situación “que no sucede en otros países del mundo, donde incluso algunos llegan a votar en días de semana, con lo cual el voto es una actividad más dentro de las tantas cotidianas que hace la gente. Además de trabajar o de ir a la escuela, van y votan”.

“Esto que pareciera ser una cuestión menor no lo es en tanto y en cuanto tiene otra consecuencia que es la parálisis de la actividad política y de la actividad pública al menos en determinados sectores”, analizó el exfuncionario.

Al respecto, destacó que “es muy común, si uno analiza lo que sucede sobre todo en los órganos parlamentarios, que en los años electorales la actividad disminuye considerablemente, cuando la gente necesita respuestas y necesita el trabajo parlamentario para que esto no sea así”.

“No se trata entonces de modificar la Constitución para que las elecciones sean cada cuatro años sino de asumir lo que cada uno tiene que asumir y trabajar como cada uno tiene que trabajar más allá de las cuestiones electorales”, postuló.

ELECCIONES NACIONALES

Con relación a la forma en la que se vive el proceso electoral, Noceti agregó que “tiene que ver hasta con la actitud de los candidatos que cada vez que hay una elección se presentan como los salvadores eternos de la Argentina. Es decir, las elecciones se presentan con una forma casi mesiánica en la que todo lo que se hizo para atrás de nada sirve y todo hay que hacerlo de nuevo”.

“Un poco de eso es lo que estamos viviendo ahora y hay un último detalle que exacerba todo esto: la cantidad de veces que se nos convoca a elecciones a lo largo del año. En el caso puntual de Jujuy ya hemos tenido elecciones en mayo para autoridades provinciales, hemos tenido las Paso, vamos a tener las generales en octubre y seguramente, como todo indica hasta ahora, existe la cierta posibilidad de un balotaje en noviembre. Es decir, cuatro elecciones en un año y cuatro elecciones revestidas de toda esta sacralidad, circunspección y formalidad”, expuso.

“Esto es un despropósito y es un descalabro que la política debería empezar a pensar nuevamente. No podemos seguir viviendo de esta forma y seguir, además, apostando a que cada elección sea una refundación de nuestro país. Quizá en ello está nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo en determinados puntos básicos”, reflexionó.

Con relación a ese punto, evaluó que “la mayoría de las fuerzas políticas, de una manera u otra, coinciden en ciertos temas, sin embargo no podemos cristalizarlos en acuerdos básicos de la sociedad para construir desde ahí en adelante”. Sobre los puntos en común, enumeró: “reconocemos los problemas comunes que tenemos como país y reconocemos cierta plataforma básica sobre la cual podríamos llegar a construir los consensos necesarios para que de ahí en adelante podamos avanzar como sociedad como país”.

No obstante, dentro de un mismo espacio, incluso, no existen criterios acordados. En ese sentido mencionó una entrevista a un grupo de economistas que trabaja para Patricia Bullrich. “En materia de inflación todos coincidieron en que se viene un proceso de aceleración de la inflación y que eso no va a cambiar. Pero cuando se les preguntó sobre el cepo, un economista dijo “hay que salir el primer día, se puede salir, hay que animarse y salir". Otro dijo “no, no se puede hacer, hay que hacerlo gradualmente”; y un tercero que “no es un problema del cepo sino es un problema de convergencia en el valor del tipo de campo”. No hay acuerdos sobre eso. Y eso se traslada a la sociedad que ve de alguna manera una cierta dispersión en lo que se le propone para llegar a octubre y luego a noviembre para tener una esperanza a partir de un nuevo gobierno que se inicie”.

“Por el lado de Milei pasa otro tanto, habla de una dolarización que no tiene todavía la explicación necesaria para que la gente común pueda entenderla”, consideró.

A continuación, Noceti aludió a “los antecedentes de la dolarización en otros países”, destacando que “en Latinoamérica hoy hay tres países que dolarizaron: Panamá, El Salvador y Ecuador”. Sobre el tema, evaluó que “Panamá no es un caso testigo, viene desde hace mucho tiempo con el dólar y además subsiste en gran medida siendo hoy un casi paraíso fiscal. No nos olvidemos que Panamá estuvo casi bajo un protectorado de Estados Unidos en la época en que Estados Unidos tenía la administración del Canal y eso ayudó a que la dolarización no fuera un proceso traumático”, repasó.

“En los casos de Ecuador y El Salvador la cosa no es igual. Y allí si bien la dolarización provocó como un efecto inmediato la estabilización de la economía y el combate a la inflación, no ha modificado las condiciones de vida de la gente. Es decir, la pobreza sigue estando presente en esos países, la pobreza sigue siendo un gran problema y la dolarización no lo ha resuelto. Hay estabilidad con pobreza. Y no creo que esa sea la aspiración de los argentinos”, manifestó. El exconvencional constituyente mencionó las búsquedas de la sociedad: “nosotros queremos estabilidad y queremos crecimiento, queremos estabilidad y queremos salir de la pobreza”.

Por otra parte, en referencia a la dolarización, Noceti señaló que es necesario atender “al tema desde el punto de vista de nuestra Constitución”, dado que “la Constitución le otorga al Congreso de la Nación determinadas atribuciones que no son solamente facultades, son también deberes, y uno de ellos es la creación de un banco federal con facultades para emitir moneda”.

“¿Qué vamos a hacer con ese banco federal?, ¿qué vamos a hacer con ese banco que la Constitución manda y que hoy se llama Banco Central de la República Argentina? Además la misma Constitución le atribuye al Congreso la facultad de acuñar moneda, fijarle su valor y el de las monedas extranjeras. ¿Cómo suplantamos, superamos o salimos de esa cláusula constitucional con una dolarización al estilo que pretende el candidato Milei?”, cuestionó.

Asimismo, remarcó que “tenemos parte de nuestra economía dolarizada en el sentido que hay muchas transacciones que se convierten o que se transan en dólares, pero como referencia de moneda de valor no como una suplantación de la moneda nacional y nada impediría la convivencia pacífica de ambas monedas como en algún momento ocurrió con la ley de convertibilidad sin necesidad de llegar a un anclaje del tipo uno a uno, pero eso es muy distinto a decirle a la gente que sus transacciones cotidianas y normales se van a ser en dólares, ese es un punto en el que todavía le falta mucha claridad a las propuestas del candidato Milei”.

MEDIDAS NACIONALES TRAS LA DEVALUACIÓN

Por último, Noceti se refirió a las medidas anunciadas por el ministro de Economía Sergio Massa. “Todos sabemos, porque lo sufrimos, que la devaluación producida con posterioridad a las Paso generó un pico inflacionario importante, empresas que han llegado a remarcar hasta un 25% por las dudas y que luego han retrocedido, muchas de ellas, a valores razonables de remarcación de precios, que nunca son razonables, pero sí valores que nada tienen que ver con este 25%”.

“Frente a toda esta situación, el Gobierno Nacional salió en ayuda con una serie de medidas que impactan sobre los jubilados, los empleados privados, los empleados públicos, el personal de las casas particulares, los monotributistas de las categorías más bajas y los productores agropecuarios. Incluso sobre economías regionales, como por ejemplo en el caso particular de Jujuy la supresión de los derechos de retención o de exportación al tabaco", repasó.

"Muchos dijeron que estas medidas eran meramente electoralistas y puede ser una explicación, pero me parece que decir solamente eso es quedarse corto. La explicación también está en la necesidad de la gente de salir del paso en estos tiempos. No debemos descartar el esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional para poder de alguna manera ayudar a la gente en esta emergencia. De todas maneras, como digo, son transitorias y lo que los argentinos esperamos es realmente salir adelante, generar las condiciones para una estabilidad permanente y para un progreso económico sostenido. Y para eso tenemos que encontrar las maneras de cerrar ciertos acuerdos mínimos”, analizó.

“Soy un convencido de que con el esfuerzo individual y el compromiso social, se puede llegar a construir, pero eso depende de nosotros. No hay soluciones mesiánicas, no hay soluciones mágicas y quien lo postule está mintiendo. Depende mucho de lo que sepamos construir y de lo que podamos hacer y en ese sentido soy muy optimista porque creo en la Argentina y creo en mis compatriotas”, finalizó.