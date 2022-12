Jujuy: afirman que los subsidios de transporte de Nación tienen una demora de 10 días

Pablo Giachino, secretario de Transporte de Jujuy habló con Canal 7 sobre la falta de pago de subsidios por parte de Nación.

“Está muy complicada la situación de los subsidios nacionales. Se demoraron muchísimo y siguen sin definirse los subsidios por los meses de noviembre y diciembre. Lo último que sabemos es que se estaba tramitando una modificación presupuestaria que no se completó y los subsidios, que deberían haber llegado hace diez días, no arribaron por lo que no hay fecha posible de pago”, explicó Ginachino.

El secretario de Transporte, precisó que esto puso en “situación crítica a las empresas de toda la provincia . Incluso la Federación de Empresas de Transporte (Fatap), emitió un comunciado planteando la necesidad de que "exista un sistema de transporte sobre las fechas de pago de los subsidios nacionales”, escenciales para el pago de los salarios de los choferes.

Por los problemas vigentes, “el Ministerio de Trabajo convocó a una audiencia que se realizó la semana pasada”, mientas que por la tarde de hoy “hay otra más para la conciliación obligatoria a raíz del retraso de pago que hay en algunas empresas en el pago de sueldo debido a que no ingresaron los fondos del subsidio nacional”.