Agua Potable solicita a los jujeños hacer uso responsable del agua

Desde la empresa Agua Potable de Jujuy S.E, informaron que actualmente se encuentra trabajando personal técnico de la guardia de emergencia, por una pérdida en el acueducto de la zona de Huaico, motivo por el cual, se están produciendo descensos en los niveles de agua. En este marco, solicitaron responsabilidad de los usuarios, en el cuidado y uso del agua, durante la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno Nacional para prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19.

Al respecto, brindaron detalles de los trabajos, los ingenieros Marcelo Helou de la Unidad Operativa 4; Carlos Sánchez, jefe de la Unidad Operativa 4; Darío Vilte, jefe de la Unidad Operativa Alto Comedero y Ricardo Franco, coordinador de áreas operativas.

“Trabajamos en una pérdida en el acueducto de Huaico, queremos llevar tranquilidad a la población que estamos trabajando para su reparación, este evento nos está produciendo un descenso en los niveles que vamos a tratar de regularizar a la brevedad”, expresó Helou.

Continuando, el ingeniero Franco resaltó que “la demanda del agua ha crecido en estos días desde que se declaró la cuarentena obligatoria y se ha sostenido y vemos gente lavando los autos, regando las veredas, de esta manera es muy difícil mantener el servicio para toda la población, por eso, solicitamos que hagan un uso solidario y estricto del agua”.

Es importante destacar que Agua Potable de Jujuy S.E, en el marco del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” por el coronavirus, se encuentra trabajando con esquemas de guardias de emergencia, para brindar el servicio a toda la población, pero a la vez cuidando la salud de los trabajadores.

Recomendaciones para la población

Asimismo, desde la empresa recodaron que el agua es un servicio esencial para la vida humana y su cuidado es responsabilidad de todos.

Por esto dejaron algunas recomendaciones en virtud de promover prácticas responsables en el uso del servicio:

• No hacer baños largos o de inmersión. Cerrar la canilla mientras te enjabonás.

• Durante el lavado de cara y dientes, no dejar la canilla abierta.

• No lavar autos, ni veredas.

• No dejar caños o duchas goteando.

• Durante el lavado de platos, mantener la canilla cerrada mientras se enjabonan y usar el agua sólo para enjuagarlos.

• No usar mangueras para limpiar o regar plantas.

• No llenar piletas.

• No tirar papeles en el inodoro, usar un cesto para residuos.