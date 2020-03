Dengue en Jujuy: científicos advierten sobre el riesgo de fumigar con aviones en zonas urbanas

Grupos de Investigación sobre Mosquitos en Argentina advirtieron mediante un comunicado sobre el riesgo toxicológico que conlleva el uso de aviones fumigadores para erradicar el mosquito Aedes Aegypti, transportador del virus del dengue.

Según los últimos datos oficiales, Jujuy tiene 121 casos de dengue, siendo Yuto, Monterrico y San Pedro las zonas más afectadas.

Te puede interesar: Jujuy tiene 121 casos de dengue: Yuto, Monterrico y San Pedro son las zonas más afectadas

Los científicos indicaron que en el marco de la pandemia de coronavirus, se torna dificultoso fumigar las viviendas de forma manual, método más efectivo para matar los mosquitos adultos, por lo que se estaría barajando en otras provincias como La Rioja, la posibilidad de realizar esta tarea con aviones fumigadores que se utilizan habitualmente para el ámbito agrícola.

«Queremos aclarar que no se recomienda la fumigación aérea para controlar Aedes aegypti debido a su baja eficacia y elevado riesgo toxicológico (personas, mascotas, alimentos y ambiente en general)», aseguran en el comunicado.

Los investigadores recordaron que el Ministerio de Salud de la Nación determinó que esa modalidad de aplicación «resulta perjudicial para la salud pública y el ambiente ya que el producto en estas condiciones podría caer en espejos de agua o en almacenamientos de agua potable».

Explicaron además que la fumigación, ya sea manual, o desde vehículos, ataca al mosquito adulto, pero no las larvas. «Si sólo se pone insecticida, en pocos días eclosionarán los huevos, y las larvas que estaban en desarrollo producirán nuevos adultos, sin cambiar la situación».

Por último, indicaron que «lo que corresponde hacer es eliminar criaderos y usar aplicaciones terrestres ULV para eliminar los mosquitos adultos, potencialmente infectados con el virus».

El comunicado completo:

Peor el remedio que la enfermedad: dengue 2020 y fumigaciones aéreas

Grupos de Investigación sobre Mosquitos en Argentina expresan su preocupación por el uso de aviones agrícolas para fumigar sobre ciudades.

Como telón de fondo de la situación sanitaria provocada por el COVID-19, el dengue se instaló en

Argentina tal como venían anunciando organismos internacionales. Al momento de elaborar este

documento, varias ciudades de Argentina superaron ampliamente el número de casos que se habían

registrado en años anteriores, siendo alrededor de 1400 en La Rioja, +500 en Córdoba (varios

muertos), 363 en Salta y +121 en Jujuy (entre otros), hasta mediados de marzo 2020. Este brote

ocurre porque no se realizaron las medidas de prevención recomendadas por autoridades de salud y

científicos del país y del mundo, antes de que los primeros infectados con el virus dengue

ingresaran a Argentina. Más allá de la razón por la que no se previno, una vez que ocurre un brote

de casos, la recomendación sanitaria es impedir que los mosquitos existentes en el entorno donde

hubo transmisión continúen desparramando el virus entre la población sana. Para ello (y sólo bajo

estas circunstancias y en esos lugares) se debe usar insecticida (adulticida) en forma de termoniebla

en el área alrededor de donde vive la persona infectada. Esto se realiza en forma manual vivienda

por vivienda o en su defecto con equipos montados sobre vehículos para aplicar el insecticida desde

las calles, lo cual tiene menor efectividad. Bajo la actual cuarentena por COVID-19, el ingreso de

personal de salud a las viviendas es delicado y debería evaluarse en cada caso; hay lugares donde se está haciendo y en otros no. Cuando existiera el equipamiento, debería usarse la maquinaria

montada en vehículos para realizar aplicaciones de ultra bajo volumen.

Con preocupación están distribuyéndose noticias acerca de realización de «fumigaciones» aéreas

para «luchar contra el dengue» y “erradicar” el mosquito (mensaje alentado por Federación

Argentina de Cámaras Agroaéreas), como una forma de resolver la problemática antes mencionada

sobre el ingreso de personal de salud a viviendas, por el COVID-19. Entendiendo la preocupación

de las autoridades políticas, queremos aclarar que no se recomienda la fumigación aérea para

controlar Aedes aegypti debido a su baja eficacia y elevado riesgo toxicológico (personas, mascotas,

alimentos y ambiente en general). Según la normativa de la Administración Nacional de Aviación

Civil (ANAC), las aeronaves no deben volar sobre aglomeraciones de edificios en ciudades,

pueblos o lugares habitados, o sobre una reunión de personas al aire libre, excepto cuando sea

necesario para despegar o aterrizar o cuando se cuente con una autorización especial de la

Autoridad Aeronáutica competente. En esos casos, la altura permitida en zona urbana implicaría

una deriva muy amplia de la nube de dispersión del químico. Por ello, el uso de adulticidas

mediante aeronaves resulta ineficaz para el control de Aedes aegypti. Además, el Ministerio de

Salud de la Nación determinó que esa modalidad de aplicación, resulta perjudicial para la salud

pública y el ambiente ya que el producto en estas condiciones podría caer en espejos de agua o en

almacenamientos de agua potable.

Las autoridades municipales y la comunidad deben saber que la recomendación nacional e

internacional para usar insecticida para las situaciones en que ocurren casos de dengue, es de usar

formulaciones insecticidas adulticidas de ultra bajo volumen (ULV), que producen microgotas que

quedan suspendidas en el aire por algunas horas, capaces de eliminar mosquitos adultos en vuelo.

La aplicación ULV recomendada con máquinas manuales o montadas en camionetas produce una

niebla que mata mosquitos adultos y no tiene acción residual sobre mosquitos adultos y larvas. Es

decir que si sólo se pone insecticida, en pocos días eclosionarán los huevos, y las larvas que estaban

en desarrollo producirán nuevos adultos, sin cambiar la situación. La fumigación aérea

probablemente mate mosquitos adultos volando en el exterior de las viviendas con mucha menor

eficacia que el ULV, porque las gotas que producen los picos de un avión rociador de productos

agrícolas son mucho más grandes que la que produce el ULV, por lo tanto más pesadas y se

mantendrán mucho menos tiempo en el aire.

En síntesis, las fumigaciones aéreas no sólo no resolverán el problema sino que serán un gasto

innecesario de recursos, y pondrán innecesariamente en riesgo toxicológico a la población. Lo que

corresponde hacer es eliminar criaderos y usar aplicaciones terrestres ULV para eliminar los

mosquitos adultos, potencialmente infectados con el virus. Por supuesto que para ello hay que

proveer a los trabajadores de campo con todos los elementos de protección, no sólo para manipular

insecticida sino que sean apropiados para la actual circunstancia del coronavirus.

En estos momentos sanitarios críticos aparecen otras situaciones derivadas del desconocimiento que

llevan por la desesperación a realizar acciones inapropiadas. Una de las situaciones producidas en

los últimos días es la preocupación de algunas autoridades municipales por la aparición de

mosquitos de inundación como Aedes albifasciatus (principalmente), Aedes scapularis y

Psorophora cyanescens, ninguna de estas especies es vector del virus dengue. La aparición de estas

especies no debería promover el uso masivo de insecticida.

Grupos de Investigación sobre Mosquitos en Argentina (GIMA)