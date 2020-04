“La provincia va a pagar los sueldos y no va a despedir gente”, afirmó Normando Álvarez García, el ministro de Trabajo de Jujuy. Asimismo, sostuvo que los empleados estatales no tendrán descuentos en sus haberes, pero que les propusieron a los gremios no hacer aportes jubilatorios al Anses por algunos meses para afrontar la situación económica crítica de la provincia, aunque aclaró que si los sindicatos no acuerdan con la iniciativa no se procederá con su aplicación.

El funcionario también indicó que aún no fue aceptado por el Gobierno Nacional el quite del aporte a las arcas de la Administración Nacional de la Seguridad Social y que deben continuar con el diálogo en ese sentido.

«Estamos buscando la manera de que ni un trabajador del Estado cobre un peso menos», resaltó el titular de la cartera de Empleo. En cuanto a la idea de no aportar al organismo nacional, insistió: «si no hay acuerdo de los gremios para esta manera de pagar los sueldos haremos otra cosa».

En relación al rechazo que emitieron algunos sindicatos a la propuesta, Álvarez García sostuvo que cuando concretó «la ronda con los gremios la mayoría aceptó y firmó» porque se les explicó de qué se trataba la cuestión.

«El Estado es el único que en la provincia va a pagar los sueldos y no va a despedir gente. No va a haber descuento. He solicitado a los intendentes que no despidan gente», insistió el ministro.

LA POSICIÓN DEL FRENTE AMPLIO GREMIAL

El Frente Amplio Gremial emitió un comunicado en el que expresan su «rechazo absoluto a todo intento de realizar descuentos sobre nuestros salarios y cualquier intención de malversación de aportes jubilatorios y obra social».